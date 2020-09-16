Германия пыталась подкупить США в обмен на неприкосновенность "Северного потока-2" – СМИ

Правительство Германии пыталось предложить США сделку на миллиарды евро в обмен на то, чтобы Америка отказалась от санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Это произошло до того, как случилось отравление российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в публикации немецкой газеты Zeit.

"В начале августа федеральный министр финансов Олаф Шольц представил своему американскому коллеге Стивену Мнучину предложение, сначала устно, а затем письменно, о том, что Германия готова финансировать строительство двух портов для импорта сжиженного газа. Американские компании хотят экспортировать американский газ в Германию через терминалы в портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен", – сообщило издание.

По данным газеты, в письменном предложении, направленном в Вашингтон 7 августа, федеральное правительство обещало "значительно увеличить общественную поддержку строительства" терминалов, выделив до 1 млрд евро.

Взамен у Америке требовали значительных уступок: разрешить беспрепятственно достроить "Северный поток-2" и ввести его в эксплуатацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Польша получила все необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe после одобрения строительства Швецией.

В мае 2020 года началось строительство газопровода Baltic Pipe, который по дну Балтийского моря соединит норвежские месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Это укрепит независимость ее и Украины от поставок из России.

Канцлер Германии Ангела Меркель изменила свое отношение к санкциям против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Власти Польши готовы предложить Германии свою инфраструктуру для транспортировки газа, если Берлин откажется от использования российского газопровода "Северный поток-2".

15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток-2" является вызовом для энергетической безопасности Европы.