Германия пожалуется в ООН на США из-за "Северного потока-2"

Ярослав Маркин Рынки и компании 12:50, 17.08.2020 Обновлено: 13:03, 17.08.2020

В парламенте Германии собираются обратиться в ООН из-за угроз США ввести санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сказал глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст в интервью RT Deutsch.

Он прокомментировал заявления Европейской комиссии о том, что в случае осуществления угроз санкций со стороны США это будет нарушением международного права.

"Это нарушение – так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций. Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского Союза", – сказал Эрнст.

По его словам, ЕС считает такое оказание влияния противоречащим международному праву.

"Следующая мера, которую мы тоже обсуждаем, связана с тем, чтобы затронуть этот вопрос и на уровне ООН. А затем, возможно, подать жалобы в соответствующие суды. А там посмотрим, что они решат", –заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа почти все страны ЕС подписали ноту протеста, которая требует от США прекратить вмешательство в строительство "Северного потока-2", который реализует "Газпром" в партнерстве с европейскими компаниями.

24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

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