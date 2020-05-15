Германия отказала России в главном требовании по "Северному потоку-2"
Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта российского газопровода "Северный поток-2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.
Об этом сказано в опубликованном в пятницу, 15 мая, решении регулятора, с которым можно ознакомиться на сайте BNA. Таким образом, у Кремля отобрали возможность использовать трубу для "газового шантажа".
"Седьмая коллегия 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части "Северного потока-2", пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования", – отмечается в нем.
Почему России отказали
Необходимым условием для того, чтобы российский трубопровод не подчинялся правилам обновленной Газовой директивы, было завершение его строительства до 23 мая 2019 года.
"В случае с "Северным потоком-2" это не так", – считают в ведомстве.
В чем суть Газовой директивы
Россия стремится достроить газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, чтобы использовать его как средство монопольной поставки газа в государства Европы и при необходимости диктовать политические требования (так называемый газовый шантаж).
В Европе это понимают, а потому поставили условие, что ни у одного газопровода не может быть одного пользователя.
В обновленных правилах Газовой директивы указали, что операторы трубопроводов, проходящих в морской экономической зоне стран ЕС, обязаны резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.
Россия пыталась освободить "Северный поток-2" от этого правила. Но ей отказали.
Какие будут последствия
Немецкий регулятор пояснил последствия своего решения. Во-первых, оператор "Северного потока 2" согласно Газовой директиве ЕС должен быть независим от поставщика (то есть владеть трубой должна одна компания, а заниматься поставками газа по ней – другая). Также доступ к трубе должны получить третьи компании.
Хотят обжаловать решение
В ответ в компании Nord Stream 2 AG заявили, что не исключают обжалования в германских судах решения регулятора ФРГ по "Северному потоку-2".
Поставлен крест на спекуляциях
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter написал, что это большая победа, и поблагодарил Германию за солидарность.
Решение Германии ставит крест на спекуляциях вокруг "Северного потока-2", сказал Мельник в комментарии "Укринформу".
"Этим решением немецких властей фактически поставлен жирный крест на многочисленных политических спекуляциях последнего полугода о том, что якобы определенные силы в Германии имели сознательное намерение создать для Nord Stream 2 законодательные лазейки для освобождения этого противоречивого проекта от европейского законодательства", – объяснил Мельник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".