Германия отказала России в главном требовании по "Северному потоку-2"

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта российского газопровода "Северный поток-2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.

Об этом сказано в опубликованном в пятницу, 15 мая, решении регулятора, с которым можно ознакомиться на сайте BNA. Таким образом, у Кремля отобрали возможность использовать трубу для "газового шантажа".

Германия отказала России в требовании по "Северному потоку-2"

"Седьмая коллегия 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части "Северного потока-2", пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования", – отмечается в нем.

Почему России отказали

Необходимым условием для того, чтобы российский трубопровод не подчинялся правилам обновленной Газовой директивы, было завершение его строительства до 23 мая 2019 года.

"В случае с "Северным потоком-2" это не так", – считают в ведомстве.

В чем суть Газовой директивы

Россия стремится достроить газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, чтобы использовать его как средство монопольной поставки газа в государства Европы и при необходимости диктовать политические требования (так называемый газовый шантаж).

В Европе это понимают, а потому поставили условие, что ни у одного газопровода не может быть одного пользователя.

В обновленных правилах Газовой директивы указали, что операторы трубопроводов, проходящих в морской экономической зоне стран ЕС, обязаны резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

Россия пыталась освободить "Северный поток-2" от этого правила. Но ей отказали.

Какие будут последствия

Немецкий регулятор пояснил последствия своего решения. Во-первых, оператор "Северного потока 2" согласно Газовой директиве ЕС должен быть независим от поставщика (то есть владеть трубой должна одна компания, а заниматься поставками газа по ней – другая). Также доступ к трубе должны получить третьи компании.

Хотят обжаловать решение

В ответ в компании Nord Stream 2 AG заявили, что не исключают обжалования в германских судах решения регулятора ФРГ по "Северному потоку-2".

Поставлен крест на спекуляциях

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter написал, что это большая победа, и поблагодарил Германию за солидарность.

Решение Германии ставит крест на спекуляциях вокруг "Северного потока-2", сказал Мельник в комментарии "Укринформу".

"Этим решением немецких властей фактически поставлен жирный крест на многочисленных политических спекуляциях последнего полугода о том, что якобы определенные силы в Германии имели сознательное намерение создать для Nord Stream 2 законодательные лазейки для освобождения этого противоречивого проекта от европейского законодательства", – объяснил Мельник.

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