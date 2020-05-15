Германия отказала России в главном требовании по "Северному потоку-2"

Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока-2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.

Об этом сказано в опубликованном в пятницу, 15 мая, решении регулятора, сообщил ТАСС. Таким образом у Кремля отобрали возможность использовать трубу для "газового шантажа".

Германия отказали России в требовании по "Северному потоку-2"

"Седьмая коллегия 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части "Северного потока-2", пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования", – отмечается в нем.

Почему России отказали

Необходимым условием для того, чтобы российский трубопровод не подчинялся правилам обновленной Газовой директивы, было завершение его строительства до 23 мая 2019 года.

"В случае с "Северным потоком-2" это не так", – считают в ведомстве.

В чем суть Газовой директивы

Россия стремится достроить газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, чтобы использовать его как средство монопольной поставки газа в государства Европы и при необходимости диктовать политические требования (так называемый "газовый шантаж").

В Европе это понимают, а потому поставили условие, что ни у одного газопровода не может быть одного пользователя.

В обновленных правилах Газовой директивы указали, что операторы трубопроводов, проходящих в морской экономической зоне стран ЕС, обязаны резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

Россия пыталась освободить "Северный поток-2" от этого правила. Но ей отказали.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины. Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод.

Объем газа, который будет поступать по "Северному потоку-2", не сможет удовлетворить и половины потребностей Европы. Об этом говорится в годовом отчете немецкого партнера "Газпрома" компании Uniper.

Началось строительство газопровода Baltic Pipe, который по дну Балтийского моря соединит норвежские месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Это укрепит независимость ее и Украины от поставок из России.

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