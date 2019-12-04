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4 декабря • обновлено в 16:43
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Германия выдвинула Украине ультиматум из-за "газопровода Путина"

5.9т
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В Германии пригрозили, что Евросоюз прекратит финансовую поддержку Украины, если она и дальше будет выступать против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передает "РИА Новости". Так он прокомментировал заявление украинского МИД, что Киев рассчитывает использовать американские санкции как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.

"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", – сказал Эрнст.

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Он не исключил, что Германия примет контрмеры, если Вашингтон введет санкции против "Северного потока-2". По его словам, речь может идти о повышении пошлин на американский сжиженный природный газ.

Германия заступилась за "Северный поток-2"

Германия заступилась за "Северный поток-2"

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Место
Германия
Тег
газопровод
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Сине-гнойными труселями по свинячьему рылу, и так каждый день!))
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4
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фил филька
фил филька
так глубоко газопровод путина немцы еще никому не засовывали))) с почином вас кружевные)
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5
1
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Неимцы довольно,таки крепко подсели на газовую иглу Кремля!
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1
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