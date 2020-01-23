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24 января • обновлено в 00:48
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Германия и контроль над "Укрзалізницею": Гончарук расставил точки в скандальном вопросе

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после неоднозначной информации о судьбе "Укрзалізниці" заявил, что она останется под полным контролем Украины.

Об этом Гончарук написал на своей странице в Facebook, подводя итоги Всемирного экономического форума в Давосе.

Железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn, с которым 5 февраля планируют подписать "Договор о стратегическом партнерстве", будет предоставлять консультационные услуги.

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Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

korrespondent.net

"Завтра совещание с приглашением профильного транспортного комитета Верховной Рады и наших министерств, чтобы согласовать все детали дальнейшего сотрудничества. Добавлю, что сотрудничество с Deutsche Bahn - это позитивный сигнал европейскому бизнесу по Украине", – отметил премьер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn AG не планирует брать в управление "Укрзалізницю", как об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Читайте все новости по теме "Экономический форум в Давосе" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Экономический форум в Давосе
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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