Германия и контроль над "Укрзалізницею": Гончарук расставил точки в скандальном вопросе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после неоднозначной информации о судьбе "Укрзалізниці" заявил, что она останется под полным контролем Украины.

Об этом Гончарук написал на своей странице в Facebook, подводя итоги Всемирного экономического форума в Давосе.

Железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn, с которым 5 февраля планируют подписать "Договор о стратегическом партнерстве", будет предоставлять консультационные услуги.

Алексей Гончарук korrespondent.net

"Завтра совещание с приглашением профильного транспортного комитета Верховной Рады и наших министерств, чтобы согласовать все детали дальнейшего сотрудничества. Добавлю, что сотрудничество с Deutsche Bahn - это позитивный сигнал европейскому бизнесу по Украине", – отметил премьер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn AG не планирует брать в управление "Укрзалізницю", как об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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