Германия готовит ответ США из-за санкций против "Северного потока-2" – Bloomberg

Власти Германии готовят ответные меры против США, если те введут дополнительные санкции для российского газопровода "Северный поток-2".

При этом они настаивают, что это должны быть общие действия всего Евросоюза. Об этом со ссылкой на чиновников администрации канцлера ФРГ Ангелы Меркель сообщил Bloomberg.

В министерстве экономики Германии считают, что санкции ударят по европейским компаниям, банкам и государственным службам и учреждениям, которые участвовали или были связаны с проектом строительства газопровода.

По данным агентства, Меркель считает, что в таком случае страны ЕС должны вместе выступить против возможных санкций США.

"Перспектива прямого вмешательства США в энергетические интересы блока из 27 членов должна вызвать коллективный ответ, заявили чиновники, которые просили не называть их имени", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции США уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

В Германии призывают ответить на такие действия Вашингтона санкциями как в отношении авторов американских ограничительных мер, так и в виде пошлин на сжиженный природный газ из США.

20 июня стало известно, что "Газпром" переписал свое судно "Академик Черский" на действующий в России фонд STIF. Таким образом компания нашла способ достроить "Северный поток-2".

Новые санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" могут навсегда остановить его строительство или же крайне усложнить для Кремля эту задачу. При этом "Газпром" изначально был готов к тому, что западные компании могут отказываться от сотрудничества с ним.

Ответом Германии на санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" должно быть введение ЕС пошлин на их СПГ (сжиженный природный газ). Об этом сообщил глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст 16 июня.