Геращенко призвала власть поддержать малый и средний бизнес во время карантина

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко призвала парламент принять законопроекты, которые учитывают позицию малого и среднего бизнеса и помогут ему выжить в период пандемии.

С таким призывом нардеп выступила на митинге представителей бизнеса у парламента. Они требовали обеспечить государственную поддержку из-за карантинных мероприятий и выступили за отсрочку введения кассовых аппаратов.

Геращенко поблагодарила предпринимателей за то, что в такое трудное время они создают рабочие места, платят налоги, содержат свои семьи.

"Вы те, на ком сегодня базируется фундамент Украины, что она еще экономически способна быть независимым государством. Мы понимаем, что это вы сегодня создаете Украину. Хочу напомнить, что 1,5 года назад зеленая власть обещали бороться с олигархами, но она борется с малым и средним бизнесом", – сказала Геращенко.

Геращенко выступила на митинге #SaveФЛП

Она отметила, что, по ее памяти впервые глава профильного комитета является не защитником малого и среднего бизнеса, а человеком, который его уничтожает.

"И это неприлично. По нашей инициативе в Верховную Раду на завтра внесено постановление – обращение к правительству об отмене так называемого карантина выходного дня. Под этим постановлением подписались представители всех парламентских фракций. Мы прекрасно понимаем, какова ситуация с COVID-19, сколько людей болеет тяжелой формjq и не могут попасть в больницы или лежат в коридорах, а в Феофании нам советуют лечиться сериалами или к асфальту прикладываться", – отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что 65 млрд грн, которые были выделены на борьбу с коронавирусом, необходимо направить не в асфальт, а на тестирование врачей, учителей, ФЛП, на доплаты врачам.

"И в том числе на решение экономических проблем. Если власть хочет сегодня на локдаун закрыть страну, как делают это европейские страны, потому что действительно ситуация критическая – хорошо, но предложите экономические рычаги тем, кто сегодня останется без копейки", – отметила Геращенко.

"Мы требуем, чтобы законопроект 4313 был принят в редакции, на которой настаивают ФЛП. Мы не дадим им принять законопроект 4313 в редакции, которая служит какому-то олигархату, а не малому бизнесу. Мы требуем услышать ваш голос", – сказала сопредседатель фракции.

В Киеве состоялся митинг #SaveФЛП

"Я приехал из Львова, со мной многие мои коллеги. Мы не приехали сюда просто постоять, мы приехали бороться. Мы понимаем, что нам осталось месяц до завершения нашей предпринимательской деятельности. Мы вас просим, поддержите нас сегодня в комитете, потому что нас туда не пускают. Мы действительно беззащитны, нам нужна сегодня помощь народных депутатов", – сказал один из участников акции.

"В комитете ваша защитница Нина Южанина. На этой неделе она проехала почти все регионы Украины и встретилась с представителями малого и среднего бизнеса, взяла ваши наработки через наши поправки внедрять в закон. Во-вторых, у каждого народного депутата есть право на внештатных помощников, значит давайте поменяемся местами, сегодня Ирина Геращенко станет внештатным помощником ФЛП. Я беру ваш флаг с собой, я приду на комитет и буду там стоять до тех пор, пока Гетманцев и эти все товарищи, которые зажрались и зарвались не услышат малый и средний бизнес. Вместе и до конца", – подчеркнула представительница" ЕС ".