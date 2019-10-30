"Мы ждали!" Украина отреагировала на предательство Дании по газопроводу Путина

Решение правительства Дании выдать разрешение на строительство российского трубопровода "Северный поток – 2" было неминуемым и ожидаемым.

Об этом глава компании НАК "Нафтогаз-Украина" Андрей Коболев написал в Facebook. При этом чиновник отметил, что позиция Дании смогла "задержать проект на время".

"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения", – написал он.

По его словам, эффективным противодействием агрессии в настоящее время являются санкции западных стран.

"Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении. Ещё важнее становится завершение реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства Украины. Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза", – добавил он.

Как указал Коболев, сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:

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