"Мы ждали!" Украина отреагировала на предательство Дании по газопроводу Путина

Решение правительства Дании выдать разрешение на строительство российского трубопровода "Северный поток – 2" было неминуемым и ожидаемым.
Об этом глава компании НАК "Нафтогаз-Украина" Андрей Коболев написал в Facebook. При этом чиновник отметил, что позиция Дании смогла "задержать проект на время".
"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения", – написал он.
По его словам, эффективным противодействием агрессии в настоящее время являются санкции западных стран.
"Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении. Ещё важнее становится завершение реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства Украины. Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза", – добавил он.
Как указал Коболев, сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:
Дания в среду, 30 октября, выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.
Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".
Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.