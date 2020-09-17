Генштаб ВСУ приобрел позолоченные ручки Parker на 300 тысяч гривен

Финансовое управление Генштаба ВСУ за 308 тысяч гривен приобрело 80 подарочных ручек фирм Parker и Waterman с отделкой из позолоты.

Об этом говорится на сайте электронных закупок "Прозорро", сообщили "Наші гроші". Победителем объявлено частное предприятие "МАЙ-ЧАС", предложение которого на 1676 грн оказалось дешевле суммы, которую просила физлицо – предприниматель Людмила Чкалова.

Какие ручки купили в Генштабе

Ручка Waterman с гравировкой "От Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины" – 18 шт.;

Ручка Parker с гравировкой "От Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины" – 40 шт.;

Ручка Parker шариковая с изображением трезубца – 22 шт.

"Самыми дорогими являются десять ручек Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с корпусом из лакированной латуни и позолоченной клипсой и золотым пером с чеканным узором за 8760 грн. На сайте эксклюзивного дистрибьютора производителя Parker в Украине такие ручки продаются без гравировки в фирменной коробке по 6105 грн", – отметил сайт.

Также Генштаб купил двадцать ручек Waterman Perspective Black GT с корпусом из лакированной латуни и позолоченными деталями, в том числе клипсой, по 6870 грн. Из них десять будут типа роллер и десять перового типа. "На рынке такие ручки-роллеры продаются без гравировки в фирменной коробке по 5167 – 5168 грн., а перьевые ручки – по 5748 грн", – говорится в сообщении.

Кроме того, еще десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT FP F 22011 заказали по 2940 грн., десять латунных ручек Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 – по 2940 грн., десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT RB 22022 – по 2340 грн. и 22 стальные ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 – по 672 грн. Все они с позолотой деталей.

Сайт отметил, что в ходе торгов цена не опускалась.

Один из вариантов ручек. Prozorro

Закупка ручек для Генштаба. Prozorro

Подарочные ручки, которые приобрел Генштаб. Prozorro

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