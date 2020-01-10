Генпрокурору Рябошапке подняли зарплату в 2,5 раза: сколько будет получать

Кабинет министров Украины увеличил зарплату генерального прокурора Украины с 37 тысяч до 93 тысяч гривен.

Об этом сказано в постановлении правительства "Об условиях оплаты труда прокуроров", которое опубликовано на сайте Кабмина. В частности, месячный оклад генпрокурора определен в размере 93 тыс 648 гривен. Раньше на этой должности платили ставку 37 тыс гривен (в 2,5 раза меньше).

В сентябре 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка за первый месяц на этой должности заработал 131,7 тысячи гривен. Следовательно, с увеличением ставки его общая зарплата станет еще больше. Его предшественник Юрий Луценко получал в среднем около 100 тысяч гривен.

Первому заместителю генпрокурора будут платить 89 326 гривен, заместителю – 86 445 гривен, рядовому прокурору Офиса генпрокурора – 28 815 гривен.

В областных и окружных прокуратурах зарплаты будут меньше. Так, обычный прокурор облпрокуратуры будет получать 23 052 гривен, а его коллега из окружной прокуратуры – 22 764 гривен.

Зарплаты прокуроров Офиса генпрокурора Кабмин

Кроме того, для прокуроров предусмотрена надбавка за интенсивность работы – в размере 100% от оклада, и ежемесячная надбавка за выслугу лет (от 10%, если стаж более 1 года, до 50%, если стаж превышает 35 лет).

Зарплата генпрокурора

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году темпы роста реальной зарплаты в Украине составят около 10%.

С 1 января впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в России и Беларуси.

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