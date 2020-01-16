Генпрокурора обманул Кремль, а Украина может потерять перспективу военного флота: что стоит за арестом "Океана"

Офис генерального прокурора Украины заявил об аресте имущества николаевского судостроительного завода "Океан". Этот факт вызывал массу вопросов, на которые решили ответить новый владелец завода Василий Капацина и ликвидатор Ирина Сербин, которая проводила финансовое оздоровление "Океана".

Они собрали пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, как бывшие собственники – люди, близкие к Кремлю – пытаются помешать возрождению завода, способного обеспечить строительство в Украине военных кораблей. Ради этого россияне и их пособники в Украине через народного депутата Вячеслава Медяника нашли выход на прокуроров ОГПУ. Последние в данный момент через процедуру ареста имущества блокируют хозяйственную деятельность судозавода, повторяя "методы" своих предшественников.

О том, что происходит на николаевском заводе, и как Украина рискует потерять одно из важнейших стратегических предприятий - читайте в материале OBOZREVATEL.

Что произошло?

В понедельник, 13 января, Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущество ликвидированного ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан". Об этом отчитался Офис генерального прокурора в своем Telegram-канале.

Там заявили, что сейчас расследуется уголовное производство по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом ликвидированного ПАО "НСЗ "Океан". А арест наложен, якобы, с целью сохранения этого имущества.

Что арестовали – пока непонятно

Сам факт ареста имущества вызывает многочисленные вопросы. Василий Капацына до сих пор не видел постановления Печерского суда, в котором говорилось бы о каком конкретно имуществе идет речь. Ликвидатор Ирина Сербин прокомментировала оба варианта.

Если арест наложили на имущество ПАО "НСЗ "Океан", то его ЦИК (целостный имущественный комплекс) продали еще в 2018 году на открытых торгах за 122 миллиона гривень компании Василия Капацины ООО "Торговый дом "Аннона".

Николаевский "Океан" Дело

Во втором случае предполагается, что арест наложен на имущество новосозданного ООО "Судостроительный завод "Океан". В этом варианте завод рискует потерять клиентов и в итоге остановить деятельность.

По предположению Василия Капацины, арест наложен на сухой и плавучий док, корпуса и линии, цеха, оборудование – фактически, на всю производственную базу завода.

Сам же факт ареста он считает спецоперацией российской ФСБ совместно с Игорем Юсуфовым (бывший министр энергетики РФ, член совета директоров российского "Газпрома"), который с 2008 года был фактическим бенефициаром (собственником) "Океана".

Причем здесь ФСБ и Юсуфов

Еще в 2008 году люксембургская компания FLC-West Holding, за которой стояла российская ФЛК, купила 70% акций у норвежской Aker Yards, которая владела в том числе и "Океаном". Собственниками FLC-West Holding и российской ФЛК была компания Tamplestowe - её представлял тот самый Игорь Юсуфов. Фактически, так он и начал владеть заводом. Тогда же "Океан" и начал постепенно увядать, поскольку в наличии судостроительных активов у Украины россияне аж никак не были заинтересованы.

"К середине 2011 года задолженность (по зарплате) для 5,5 тысяч работников составляла 6 месяцев", - поделился Капацына.

В 2011 году была начата процедура банкротства предприятия, из которой вышли после частичного погашения долгов к началу 2012-го. Но через полгода "Океан" опять оказался в банкротстве.

Василий Капацына, вошедший в процедуру банкротства путем приобретения прав требования долга у кредиторов "Океана" в 2015 году, рассчитывал, что уже в 2016 году она будет завершена проведением в процедуре ликвидации торгов по продаже имущества и завод получит нового инвестора.

Но российские собственники, которые фактически довели "Океан" до устойчивой неплатежеспособности, остались бы при этом ни с чем и перестали бы влиять на судьбу предприятия. Тогда в игру и включился Игорь Игнатов - по словам Капацыны, представитель интересов Игоря Юсуфова.

Кстати, в том, что это стало возможно, Капацина прямо обвиняет бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.

"Луценко совершил преступление перед украинским народом. Заходит к нему кума Оксана Билозир, рассказывает ему о заводе, говорит, что есть владелец - Игорь Игнатов. Гражданин Украины Игорь Игнатов представляет интересы Юсуфова, и я готов дать показания в центральном офисе СБУ, более того, я об этом говорил после покупки завода: Игнатов работает на Федеральную службу безопасности России", – сказал Василий Капацына, в бывшем профессиональный контрразведчик украинской спецслужбы.

Игорь Игнатов – известная личность в преступном мире Украины. Он бывший секретарь Федерации профсоюзов Украины - более известен в СМИ как член ОПГ "Капитошка", причастной к попыткам рейдерских захватов рынков "Озерка", Одесского припортового завода, порта Южный, Черкассыгаз. Игнатов был очень плотно связан с печально известным "смотрящим" Запорожья в эпоху Виктора Януковича Евгением Анисимовым (он же "Анисим", он же "Клоун"). В сентябре 2017 года Игнатова арестовывали по ходатайству детективов НАБУ по обвинению в завладении и легализации около 40 млн грн средств госпредприятия "Укрхимтрансамиак".

Как порт стал перевалочным пунктом для контрабанды

Благодаря стараниям Игнатова, в сентябре 2016 года Печерский районный суд Киева (судья Олег Белоцерковец) по ходатайству ГПУ арестовал имущество завода "Океан", который на тот момент проходил процедуру ликвидации, чтобы в скором времени сбросить исторические долги, накопленные в ходе разборок различных олигархов, и финансово оздоровиться. После этого усилиями СБУ и Генеральной прокуратуры завод был передан под контроль представителю компании Zonel Operations Ltd, которую связывают с Юсуфовым, Леониду Шумило, директору ООО "Океан-Судоремонт".

За время "ответственного хранения" завод использовался как незаконный порт, а с его территории вывозилось имущество для сдачи на металлолом. На территории завода без соответствующего контроля и портовых сборов осуществлялась контрабанда товаров из-за рубежа, в том числе и из Российской Федерации, откуда в Николаев прибывали грузовые суда.

Кроме того, на пресс-конференции Ирина Сербина рассказала, что за время пребывания в руках Игнатова и Шумило завод потерял около 40 миллионов гривень.

"За два года Генпрокуратура все-таки нашла в себе смелость изучить все материалы дела и вернула имущество мне, как ликвидатору. По результату инвентаризации, после такого "ответственного хранения" предприятие потеряло имущества на 40 миллионов", - заявила она.

Все это время Игнатову помогали контролировать ситуацию люди, в той или иной степени связанные с президентом Порошенко. В том числе, народный депутат Оксана Билозир. Последняя постоянно писала грозные обращения в ГПУ с просьбой навести порядок на заводе "Океан" и одновременно устроила на работу в "Океан-Судносервис" своего сына, о чем сообщали СМИ. Игорь Игнатов числился официальным депутатским помощником Билозир.

Ради "Океана" Кремль ввел в заблуждение Рябошапку

Нынешний владелец "Океана" уверен, что вопрос об аресте контролирует нынешний генеральный прокурор Руслан Рябошапка, которого ввели в заблуждение российские спецслужбы.

"Происходит спецоперация по уничтожению стратегического предприятия Украины. И, к сожалению, руками правоохранительной системы. И мне досконально известно, что этот вопрос контролирует господин Рябошапка. Его ввели в заблуждение. Я никогда не думал, что получу такой удар от Генеральной прокуратуры. Это недопустимые вещи: уничтожать подымающиеся с колен украинское предприятие", - подчеркнул Василий Капацына.

Также во время пресс-конференции Капацына обратился к Рябошапке с просьбой допросить его. Он обещает ответить на все вопросы, интересующие прокуратуру и дать доказательства того, что завод "Океан" пытаются уничтожить с помощью российских спецслужб.

Риски не только для завода, но и для Украины

Также Василий Капацына рассказал о том, что случится, если ситуация не прояснится и имущество завода так и останется под арестом. По его словам, это угрожает даже обороноспособности Украины, ведь "Океан" один из немногих способен строить полнокомплектные военные корабли.

"По дороге мне позвонили из Министерства обороны Украины, все спрашивают: "Что это?". Единственный завод, который мы пытаемся восстановить, способный строить военные корабли для Военно-морских сил Украины. Сегодня на выходе конкретный заказ Министерства обороны, все понимают, что этот заказ может выполнить единственный судостроительный актив Украины - это "Океан", – подчеркнул он.

Кроме того, государство рискует потерять очень перспективное предприятие. Уже сейчас на нем трудится 700 человек, а до лета планировали увеличить количество рабочих мест до 1000. Туда едут работать украинцы, которые до этого уезжали на заработки за границу, а одна из целей Капацыны - это их возвращение на Родину, к своим семьям.

На момент ареста у завода в работе было 6 иностранных заказов. Однако после действий Офиса Генпрокурора все это может быть безвозвратно потеряно.

Завод Океан Дело

"У заказчика возникает вопрос: а как теперь мы теперь будем выполнять заказы, если завод арестован? У меня, как собственника, вопрос: а кто мне компенсирует простой? У сотрудников вопрос: что будет с ними, если не будет заказов? Какой заказчик придет, когда завод арестован? Наши работники опять разъедутся на европейские верфи?" – задался вопросом инвестор предприятия.

Также, по словам Капацыны, его команда в 2019 году инвестировала 1,5 миллионов долларов США в модернизацию оборудования завода "Океан", было уплачено 44,9 млн грн налогов. При этом, после пресс-конференции он уточнил, что на 2020 год инвестиции в модернизацию завода запланированы на уровне 5 миллионов долларов США.

Фактически, сейчас происходит очень странная ситуация - предприятие арестовывают, основываясь на заявлениях все того же Игоря Игнатова, представляющего интересы бывших российских собственников. Но нового владельца, купившего завод на открытых торгах и уже инвестировавшего в его возрождение немалые средства, в ОГ слушать не хотят. А привести это может к тому, что завод опять попадет в руки людей, лоббирующих интересы Кремля.

OBOZREVATEL призывает генерального прокурора Руслана Рябошапку принять во внимание сказанное Капацыной на пресс-конференции, лично выслушать его позицию и объективно разобраться в ситуации, не откладывая дело в долгий ящик.

Также обращаем внимание на ситуацию и лично президента Владимира Зеленского: на юге Украины сейчас находится стратегическое предприятие, способное обеспечить стране военный флот. Его нельзя терять, а тем более дать уничтожить в угоду Кремлю!

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