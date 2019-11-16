Где украинцам без опыта платят от 25 тысяч: кадровики назвали вакансии

Украинские предприниматели готовы платить работникам без опыта больше 25 тысяч гривен. Правда, в большинстве случаев для этого необходимо знать иностранные языки.

Так, как показало исследование hh.ua, чуть больше трети работодателей, которые в течение 2019 искали сотрудников без опыта работы в профсфери "Начало карьеры", были готовы платить от 6100 грн до 12000 грн, еще 33% предлагали зарплату в диапазоне от 12 100 грн до 17 900 грн.

Встречались вакансии и с зарплатой более 25000 грн: например, работнику в цех по сборке каркасно-панельных конструкций предлагали заработную плату до 35000 грн, оператору контакт-центра со знанием немецкого языка - 25 000 грн, а гиду для иностранцев по Чернобыльской зоне, который знает английский на разговорном уровне и обладает вторым иностранным языком (например, чешским / словацким / немецким / испанским) - до 1200 евро.

Работа в Украине Фото: lady.ru

Чаще всего молодым специалистам без опыта работы предлагали должности менеджеров по продажам и консультантов - на эти специальности приходилось 26% и 13% вакансий. В каждой 10 вакансии речь шла о работе маркетологом, SMM-менеджером или PR-менеджером. Немного реже (9% и 8% соответственно) специалиста без опыта работы были готовы трудоустроить разработчиком программного обеспечения или на административную позицию.

Больше всего работодатели заинтересованы в поисковиках-начинающих IT-компании - ими было размещено более чем каждую пятую предложение о работе для кандидатов без опыта. Достаточно активно себя вели и работодатели из отраслей "Услуги для бизнеса" и "Образовательные учреждения" - от них было опубликовано 13% и 12% вакансий соответственно. В ТОП-10 отраслей также вошли СМИ, маркетинговые и PR-агентства, учреждения розничной торговли, финансовые учреждения и тому подобное.

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