Где можно найти "Смачні ціни"?

В аптеки за хлебом не ходят. Там почти не найти сладости. Но ценят их за товары, которые помогают поддерживать здоровье. Только сейчас в роботизированных аптеках действуют "Смачні ціни"* — "жирные" скидки на противовирусные препараты, фиточаи, детские пюре и каши, а также средства гигиены.

Когда выбираете товары из акционного ассортимента, можете сэкономить до 25% при покупке. "Жирные" скидки действуют на более чем 200 позиций. Вы можете обратиться к провизору и узнать, на сколько снижена стоимость акционных товаров. В перечне продуктов со скидками есть предложения для детей и взрослых.

Акционное предложение в сети аптек

"Смачні ціни" можно найти в роботизированных аптеках под брендами "Благодія", "Аптека Копійка", "Аптека Шар@" и "Аптека АНЦ". Уникальная акция продолжается с 1 февраля по 30 марта 2020 года. Чтобы приобрести товары со скидками, нужно посетить роботизированную аптеку в акционный период. Но не откладывайте на последний день. Количество товара ограничено.

Скидки в роботизированных аптеках выручают в различных случаях. Когда планируете отдых, можете приобрести противовирусные средства, которые положите в чемодан. Если собираетесь в гости к молодой семье с маленьким ребенком, найдите для малыша пюре и каши со скидкой. Также в аптеках можно пополнить домашний запас средств гигиены и приобрести лекарственные средства по рекомендации врача в свою аптечку. На все перечисленные группы товары сейчас действуют скидки до 25%. Но помните, что уникальное предложение длится только до 30 марта!

Если хотите спросить, есть ли нужный товар в аптеке, позвоните в аптечную справку по телефону: 5900. Также можете сделать предварительный заказ, чтобы потом забрать покупки в конкретной точке продажи.

В роботизированных аптеках действуют "Смачні ціни". Если отслеживаете акции и пытаетесь экономить, посетите по товарам с жирными скидками.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношение к предыдущей цене реализации, ассортимент, на который предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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