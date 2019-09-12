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12 сентября • обновлено в 14:24
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ГБР неожиданно пришло с обысками в "Укроборонпром": в чем причина

1.1т Читать материал на украинском

Госбюро расследований проводит обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, которые входят в его состав

Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в своем телеграм-канале.

"Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц Правления Национального банка Украины в 2016 году", – сообщил Труба.

Роман Труба об обысках в "Укроборонпроме"

Роман Труба об обысках в "Укроборонпроме"

Обыски подтвердили и в "Укроборонпроме". Там отметили, что "предприятие очищается".

"Обыски проходят на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц Правления Национального банка Украины в 2016. Следователи изымают документы и другие вещи, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве. Во время досудебного расследования устанавливается причастность должностных лиц Государственного концерна "Укроборонпром" и предприятий-участников Концерна", – сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В компании говорят, что сотрудничают с правоохранителями и готовы предоставлять необходимые документы.

Там добавляют, что с 2014 года в Единый реестр досудебных расследований были внесены 554 уголовных производств о нарушениях на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром".

ГБР неожиданно пришло с обысками в "Укроборонпром": в чем причина

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Место
Украина
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