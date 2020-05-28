ГБР пришло с обысками в налоговую: расследуют уклонение от уплаты налогов

В Киеве сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) 28 мая начали проводить обыски в помещениях, которыми пользуются сотрудники Государственной налоговой службы. Чиновников подозревают в злоупотреблении власти с целью уклонения от налогов.

Об этом сообщили OBOZREVATEL источники в правоохранительных органах. Также в нашем распоряжении появилось постановление суда с разрешением провести обыски.

Следственные действия проходят по адресу Киев, Львовская площадь, 8. "Обыск проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершенных уголовных правонарушений, поиск инструментов уголовного нарушения или имущества, которое было получено в результате его совершения", – говорится в постановлении Печерского райсуда.

Сотрудникам ГБР дали разрешение:

обыскивать помещения, которыми пользуются чиновники ГФС и налоговой;

ознакомиться с содержанием мессенджеров, блокнотов, записей;

изъять приказы об утверждении персонального состава и порядок работы комиссии, которая принимает решение о регистрации налоговой накладной

произвести выемку протоколов заседания комиссий;

изъять списки предприятий, накладные которых были заблокированы/разблокированы.

Обыски проводят из-за подозрений в уголовных преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов и злоупотреблением властью.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Максима Нефьодова уволили с должности главы Государственной таможенной службы Украины, а Сергея Верланова – с должности главы Государственной налоговой службы. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, 24 апреля.