"Бренд" под видом секонда": ГБР пришло с обысками на Львовскую таможню

Госбюро расследований устроило одновременно 40 обысков на Львовской таможне.

Там раскрыли масштабную схему провоза контрабанды. Об этом сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко в Facebook. Следственные действия идут на пункте пропуска, таможенных постах и ​​их отделах таможенного оформления, а также по месту жительства должностных лиц.

По ее словам, следователи бюро вместе с СБУ разоблачили схему по ввозу в Украину из ЕС дорогой брендовой одежды под видом секонд-хенда.

"Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 тысяч долларов. Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур. Одежду ввозили в Украину как секонд-хенд", – сообщила Варченко.

По предварительной информации, схема выглядела так: предприятие-импортер заказывало в ЕС дорогие брендовые вещи, но когда они доезжали до таможни, то "превращались" в документах в секонд-хенд.

"Такая одежда попадала на украинский рынок без уплаты таможенных платежей. Государство несло убытки – как минимум 1 млн гривен с каждой партии товара", – объяснила Варченко.

По данным ГБР, грузовики, которыми везли вещи по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска только в смены, когда на таможенном посте дежурили определенные сотрудники. Те, договорившись с контрабандистами, "упрощали" прохождение таможенных формальностей и не применяли необходимые формы контроля.

Также правоохранители пришли с обысками к предприятиям-импортерам, в чьих интересах везлась контрабанда. А также к их руководителям.

Уголовное производство зарегистрировано по статьям "Уклонение от уплаты налогов", "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" и "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил, что в Украине запустят систему, благодаря которой силовики не смогут "кошмарить" требованиями взяток перевозчиков грузов на таможнях.

Государственное бюро расследований обеспечивает защиту для контрабандной деятельности на Одесской таможне. Об этом заявил журналист Юрий Бутусов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №1082 "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы".

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