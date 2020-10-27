ГБР купило телескоп за 16 тысяч: в ведомстве рассказали, для чего. Фото

Юрий Сергиенко Рынки и компании 00:12, 28.10.2020

Государственное бюро расследований Украины закупило из бюджетных средств телескоп за 16,5 тысяч гривен.

Торги проводились через систему государственных закупок Prozorro.

Описание покупки.
prozorro.gov.ua

Согласно заключенному с продавцом договором, речь идет о телескопе Arsenal-Synta 150/750.

Заключение договора о приобретении телескопа.
prozorro.gov.ua

Максимальное полезное увеличение этой модели составляет 300 крат. С помощью него можно наблюдать объекты до 13 звездной величины и детали с угловым размером до 0,8 на поверхности объектов Солнечной системы.

Подробности договора о покупке телескопа.

Поставить покупку должны до 24 декабря 2020 года.

Телескоп Arsenal-Synta 150/750.

В ГБР пояснили "КП в Украине", что телескоп им нужен не для наблюдения за звездами.

"Данный прибор позволяет спецназу получать изображение с дальних расстояний", – уточнили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат из "Слуги народа" Сергей Нагорняк предложил закупать системы безопасности атомных энергоблоков для "Энергоатома" без системы Prozorro.

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