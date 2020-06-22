"Газпрому" выгодно, чтобы анбандлинг "Нафтогаза" признали неконституционным, – Коболев

Требование группы народных депутатов через Конституционный суд признать незаконным анбандлинг "Нафтогаза" приведет тому, что главный выигрыш от этого получит российский "Газпром".

Украина же потеряет международные договоренности в сфере энергетики. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью "Лиге".

Напомним, недавно несколько десятков народных депутатов, включая Юрия Бойко, Юлию Тимошенко и Сергея Левочкина обратились в Конституционный суд с требование отменить анбандлинг "Нафтогаза".

Анбандлинг – это выделение из структуры "Нафтогаза" новой компании – "Оператора ГТС Украины". Он является частью принятия Украиной европейских правил рынка газа. В ЕС постановили, что компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку.

По словам Витренко, если суд решит, что анбандлинг противоречит Конституции, скорее всего, Секретариат энергетического сообщества скажет "Нафтогазу", что он не выполнил свои обязательства, и заберет у Оператора ГТС сертификацию.

"Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор. С "Газпромом" мы работаем по принципу "качай или плати". На сегодня он не использует около половины забронированных мощностей нашей ГТС. То есть, в их восприятии, они переплачивают, и негативный для нас сценарий был бы для "Газпрома" очень позитивным. Бенефициаром этого процесса с большой вероятностью мог бы оказаться именно "Газпром", – объяснил Коболев.

Он добавил, что сейчас у "Газпрома" "очень сложный разговор" по поводу транзита газа с Польшей и Турцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 1 января, окончательно завершился анбандлинг НАК "Нафтогаз" – независимый "Оператор ГТС Украины" полностью отделился от группы и начал автономную работу.