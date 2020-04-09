"Газпром" ждут годы убытков, а тарифы в Украине упадут: сколько заплатим

Мировые цены на газ будут восстанавливаться еще несколько лет. "Газпром" ждут сложные времена, в то время как украинцы могут рассчитывать на дешевые энергоресурсы.

Подробнее о том, как и почему будут падать цены на газ, читайте в материале OBOZREVATEL.

Цена на газ обрушилась на несколько лет

Текущие цены на газ едва покрывают расходы "Газпрома", говорится в исследовании Fitch Ratings. Агентство пересмотрело все свои прогнозы: голубое топливо будет дешевле, чем можно было себе представить еще несколько месяцев назад.

В крупнейших европейских хабах TTF и NBP до $3,5 за тысячу кубических футов ($123,6 доллара за тысячу кубометров) с $5,5 ($194,2 за тысячу кубометров). "Газпром" уже потерял миллиарды долларов. В январе его оценивали в $98,1 млрд, а 10 марта упал до $56,3 млрд.

Аналитик Максим Пархоменко в комментарии OBOZREVATEL заявил: к концу весны цена достигнет около $40. Кстати, сама Россия благодаря накопленным запасам вполне может пережить несколько лет кризиса. Хотя даже при такой цене выполнить бюджет не удастся.

"Текущие цены в Европе и Азии едва покрывают денежные затраты половины цикла (включающие переменные эксплуатационные расходы и транспортировку в Европу) поставщиков природного газа и СПГ, включая "Газпром" и производителей в США", – говорится в публикации Fitch.

Спрос на газ в Китае снизился, при этом европейские хранилища заполнены, вводятся в эксплуатацию новые СПГ-мощности. Все это приведет к тому, что стоимость голубого топлива будет падать.

Снижение цен ожидается и в Украине

Украина зависит от внешних рынков. Когда в мире дешевеет газ, со временем это отображается и на платежках для простых украинцев. На днях в "Нафтогазе" сообщили: цены будут снижаться как минимум до лета.

“Рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе для населения. "Нафтогаз" ожидает продолжения удешевления газа минимум до начала лета”, – рассказали в компании.

Причин для этого несколько:

мировые цены на газ падают;

хранилища заполнены запасами;

зима была теплой.

Однако пока голубое топливо доходит до Украины из европейских хабов, с учетом подорожания доллара, цена увеличивается. "На европейском рынке котировки резко понизились в конце марта до 7 евро/Мвт-час. Предположительно, в апреле цены будут оставаться на этом же уровне, а это в пределах 4000 грн на украинском рынке", – рассказывает OBOZREVATEL глава биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский.

Аналитик Егор Комов уверен: восстановление цены в 2020-м может произойти только ближе к осени. До этого момента голубое топливо в Украине будет колебаться в цене около 4 грн за кубометр.

"Страны-экспортеры будут нести убытки. Для нас, как зависимой от импорта энергоресурсов экономики, здесь есть и свои преимущества. Экономия может составить несколько миллиардов долларов за год", – рассказывает Комов.