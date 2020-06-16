"Газпром" засекретил поставки газа в "ЛДНР"

Российский "Газпром" впервые с 2015 года перестал публиковать данные о поставках газа в "ЛДНР". До этого компания отдала "республикам" сырья почти на $3 млрд.

Газоснабжением оккупированных территорий монополист занимался с февраля 2015 года – якобы по гуманитарным соображениям. Счета компания выставляла "Нафтогазу" (хотя оплату не получала), но в начале 2020 года официально поставки прекратила. Об этого говорится в материале "Коммерсанта".

"В "Газпроме" сообщили, что перестали раскрывать объемы поставок в "ЛНР" и "ДНР" из-за отсутствия контракта с "Нафтогазом", отказавшись от дальнейших комментариев", – сказано в публикации.

При этом в издании уверены – газ на оккупированные Россией территории продолжает идти, но по другим схемам. Вероятно, предположили авторы, они могут быть такими:

поставки могут быть организованы через компанию-посредника, которая не опасается попасть под санкции из-за работы с непризнанными республиками;

поставки в "ЛНР" и "ДНР" могут быть классифицированы как газ, идущий на технологические нужды газотранспортной системы (ГТС), оператором которой является "Газпром".

Заплатят россияне

В публикации говорится, что, вероятнее всего, поставки возобновили по второй схеме. Расход "ЛДНР" по ней в рамках всей ГТС России весьма невелик – порядка 6–7%, что малозаметно на фоне годовых колебаний.

"Схожая схема применяется для энергоснабжения "ЛНР" и "ДНР" из России после отказа Украины от поставок туда электроэнергии: эти "гуманитарные поставки" списываются на технологические потери Федеральной сетевой компании и учитываются при расчете тарифов для российских потребителей", – сказано в публикации.

Всего в "республики" "Газпром" поставил около 12 млрд кубометров газа. Стоимость этого газа, исходя из средней цены импорта газа в Украину в 2015–2019 годах, составляет $2,91 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" из-за обвала рубля впервые за последние 10 лет в I квартале 2020 года получил убытков на 306 млрд рублей (примерно $4,135 млрд).

Частная военная компания российского газового монополиста "Газпром" якобы перестала принимать в свой состав наемников, имеющих опыт участия в войне на Донбассе. В среде террористов предположили, что это может быть связано с подготовкой к очередному обострению на востоке Украины.