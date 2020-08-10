"Газпром" из-за долгов может провалить выплаты акционерам

Российский "Газпром" из-за огромных долгов, которые возникли вследствие падения цен на газ, может не выполнить обещание выплатить акционерам не меньше 40% от чистой прибыли.

В этом случае компания может снизить дивиденды ниже нижней границы, говорится в публикации "Коммерсанта".

"По итогам 2020 года компания должна заплатить акционерам не менее 40% прибыли. В 2019 году она выполнила свои обязательства, выплатив 360,8 млрд руб. Но если отношение скорректированного чистого долга к EBITDA ("грязная" прибыль, до вычета налогов, процентов и отчислений на амортизацию, - Ред.) по итогам года превысит 2,5, совет директоров имеет возможность уменьшить уровень выплат", – отмечается в публикации.

Авторы прогнозируют, что по итогам второго и третьего кварталов прибыль "Газпрома" сильно упадет, поскольку цены на газ в Европе и Азии, обрушившиеся в начале года более чем на 40%, восстанавливаются крайне медленно

"Так, спотовая цена газа на голландской TTF 4 августа достигла самого высокого с апреля уровня в $80 за 1 тыс. кубов. При этом "Газпром" пока ожидает средней экспортной цены газа в 2020 году в $133 за 1 тыс. кубов (против $203 в 2019 году)", – указали авторы.

Опрошенные изданием аналитики прогнозируют, что во втором и третьем кварталах разрыв между долгом и EBITDA усилится. Следовательно, провал планов "Газпрома" рассчитаться с инвесторами в полном объеме очень вероятен.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" в мае продавал голубое топливо по цене ниже своей себестоимости, говорится в данных российской статистики. При этом с того момента цены в Европе упали еще ниже, как минимум ближайшие месяцы, до начала отопительного сезона, российскому газовому монополисту придется работать в убыток.

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер 12 лет назад обещал, что его компания станет крупнейшей в мире с капитализацией $1 трлн. Но с тех пор российский монополист лишь подешевел в 6 раз.