Российский "Газпром" отчитался о миллиардных убытках: названы причины резкого падения

Татьяна Павлова Рынки и компании 14:03, 1.12.2020 Обновлено: 14:32, 1.12.2020

Российский "Газпром" в третьем квартале 2020 получил чистый убыток в размере 251,3 млрд рублей (около 3,3 долларов). При этом за аналогичный период 2019 прибыль компании составила 211,79 млрд рублей ($ 16,5 млрд).

Об этом говорится в финансовом отчете "Газпрома" по результатам 9 месяцев текущего года.

В документе указано, что на финансовый результат компании повлияло увеличение курсов доллара и евро по отношению к рублю, что привело к убыткам в размере более $11 млрд.

Как следует из отчета, прибыль "Газпрома" от продажи газа в 2020 году сократился до $ 4,8 млрд, тогда как в январе-сентябре 2019 она составила $14,5 млрд.

Скрин финснового отчета "Газпрома" за 9 месяцев 2020 года
gazprom.ru

Выручка от продаж сократилась на 25% до $ 64 млрд. Чистая выручка от продаж газа упала на 30% (на $ 12 млрд), в том числе в страны Евросоюза – на 40% (на $ 11,2 млрд). "Это объясняется снижением средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 34% и снижением объемов продаж газа в натуральном выражении на 10%, или на 17 млрд куб. метров. При этом средние цены, выраженные в долларах США, снизились на 40%", – поясняют в "Газпроме". При этом выручка монополиста от продажи газа внутри России за 9 месяцев 2020 года сократилась на 6%, а от продажи газа в страны СНГ – на 20%.

Чистый долг компании с начала года вырос на 41% или на $19 млрд до 4,5 млрд рублей. В компании это связывают с падением курса рубля по отношению к американскому доллару и евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В начале октября 2020 года "Газпром" констатировал срыв завершения строительства новых газотранспортных мощностей "Турецкого потока".

  • Строить морской участок этого газопровода Россия начала еще в мае 2017 года. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции.

  • "Газпром" и "Роснефть" стоят на грани "грандиозного шухера" в связи с открытием Турцией гигантского газового месторождения в Черном море. Это означает, что на южном фланге Европы формируется огромный потенциал поставок газа для всей Европы или как минимум – для ее Юго-Восточной части.

  • В начале октября польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на $ 7,6 млрд из-за трубопровода "Северный поток-2".

Комментировать
Экономика Рынки и компании

Смотрите также

Госцелители Ляшко и Радуцкий: украинцев будут вакцинировать плацебо?

Реальность такова: Кремль сам не уйдет с Донбасса

Появились фото из больницы Одессы, где больные COVID-19 лежат вместе с телами умерших

В Венгрии оправдались за гимн, спетый украинскими депутатами на Закарпатье

"Слуга" пришла в Раду с элитным часами за $27 тысяч. Фото