Российский 'Газпром' отчитался о миллиардных убытках: названы причины резкого падения

Российский "Газпром" в третьем квартале 2020 получил чистый убыток в размере 251,3 млрд рублей (около 3,3 долларов). При этом за аналогичный период 2019 прибыль компании составила 211,79 млрд рублей ($ 16,5 млрд).

Об этом говорится в финансовом отчете "Газпрома" по результатам 9 месяцев текущего года.

В документе указано, что на финансовый результат компании повлияло увеличение курсов доллара и евро по отношению к рублю, что привело к убыткам в размере более $11 млрд.

Как следует из отчета, прибыль "Газпрома" от продажи газа в 2020 году сократился до $ 4,8 млрд, тогда как в январе-сентябре 2019 она составила $14,5 млрд.

Выручка от продаж сократилась на 25% до $ 64 млрд. Чистая выручка от продаж газа упала на 30% (на $ 12 млрд), в том числе в страны Евросоюза – на 40% (на $ 11,2 млрд). "Это объясняется снижением средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 34% и снижением объемов продаж газа в натуральном выражении на 10%, или на 17 млрд куб. метров. При этом средние цены, выраженные в долларах США, снизились на 40%", – поясняют в "Газпроме". При этом выручка монополиста от продажи газа внутри России за 9 месяцев 2020 года сократилась на 6%, а от продажи газа в страны СНГ – на 20%.

Чистый долг компании с начала года вырос на 41% или на $19 млрд до 4,5 млрд рублей. В компании это связывают с падением курса рубля по отношению к американскому доллару и евро.

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