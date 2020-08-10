"Газпром" три месяца подряд продавал газ по убыточным ценам

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в июне 2020 года снизилась до $82 за тысячу кубометров. Это ниже стоимости безубыточных поставок в Европу, которые находятся на уровне $105 за тысячу кубов.

Это следует из данных Федеральной таможенной службы России, сообщил "Интерфакс".

Из чего состоит цена газа

По подсчетам агентства, рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится не ниже $100 за 1 тыс. кубометров:

$13 – себестоимость добычи;

$14 – НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых);

$27 – транспортировка по России;

минимум $20 – транспортировка до целевых рынков Европы

"Итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%. А по оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности – это $105 за тысячу кубов", – сказано в публикации.

В январе 2020 года, по данным Федеральной таможенной службы РФ, средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была $162, в феврале – $143, в марте – $125, в апреле – $109, в мае – $94 за тысячу кубометров.

"Таким образом, уже второй отчетный месяц "Газпром" продает газ за границу в убыток", – подытожило агентство.

При этом, спотовая цена газа на голландской TTF 4 августа достигла самого высокого с апреля уровня в $80 за 1 тыс. кубов. Следовательно, и в июле "Газпром" был вынужден продавать газ по убыточным ценам.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, что является ниже стоимости безубыточных поставок в Европу.