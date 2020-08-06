"Газпром" раздал свои суда, чтобы избежать санкций за "Северный поток-2"

"Газпром" планомерно выводит со своего флота суда, с помощью которых собирался достроить "Северный поток-2". Их передает в собственность малоизвестных компаний, чтобы избежать санкций США.

В частности, сотрудничающая с монополистом компания МРТС заявила, что баржа "Фортуна" не будет участвовать в завершении работ – якобы она предназначена для других проектов. Однако упоминание о судне с сайта МРТС исчезло. Об этом сообщил "Взгляд".

До введения американских санкций в 2019 году "Фортуна" должна была работать вместе с трубоукладчиком "Академик Черский".

"Если ни "Фортуна", ни две другие аналогичные баржи ("Дефендер") не смогут участвовать в стройке, то "Академика Черского" придется модернизировать, чтобы он самостоятельно мог выполнять все необходимые работы – от сварки до укладки труб нужного диаметра. На это, безусловно, потребуется время. Да и неизвестно, насколько российские верфи готовы к такого рода техническим работам", – говорится в публикации.

При этом журналисты считают, что судно все-таки будет использовано для "Северного потока-2", а все заявления владельцев – лишь попытка пустить пыль в глаза США.

Доказательством этого могут служить действия "Газпрома", который один за другим выводит нужные суда из своей собственности. чтобы не попасть под санкции.

"Сначала новым собственником "Академика Черского" стал один малоизвестный самарский фонд (СТИФ). Потом два плавсредства снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремет", которые стоят в Калининграде, также перестали принадлежать "Газпром флоту" и перешли в собственность некоему АО "Нобилити", созданному в апреле этого года. Оставалась "Фортуна", от которой теперь пытается откреститься частная компания МРТС. Буквально 30 июля на сайте компании в составе ее флота эта баржа еще фигурировала, а теперь – нет", – отметило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля Дания, ранее жестко выступавшая против российского газопровода, дала добро использовать трубоукладочные суда с якорями и без них для завершения строительства.

4 августа стало известно, что на решение так и не была подана апелляция. Таким образом Дания окончательно дала согласие на дальнейшее строительство газопровода.