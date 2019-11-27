"Газпром" проиграл суд Украине: в "Нафтогазе" заявили о полной победе

Украина выиграла апелляцию в Стокгольмском арбитраже по "газовому делу" против российского "Газпрома".

Об этом в среду, 27 ноября, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook . "Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража!" – написал Витренко.

Россия пыталась оспорить решение, по которому "Газпром" заставили выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд (а также проценты), но проиграла.

"Отклонена апелляция "Газпрома" на отдельное решение, вынесенное в Стокгольме 31 мая 2017 года. В том решении, между прочим, полностью отменялись требования "Газпрома" о "бери или плати", – уточнили в "Нафтогазе".

Решение по контракту на поставку выносили в два этапа. Отдельное решение вынесено 31 мая 2017. "Газпром" оспорил это решение 7 ноября 2017 года. Эта апелляция 27 ноября 2019 года отклонена.

Обязали платить возмещение

Также "Газпром" теперь должен заплатить Украине более 1 млн евро компенсации за судебные издержки. Об этом говорится в решении апелляционного суда округа Свеа в г. Стокгольм, неофициальный перевод которого опубликовал Витренко.

"Газпром" должен компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс в размере 1021 774,26 евро и 1 млн 650 тыс. грн, из которых 1 млн - юридические расходы, и платить проценты в соответствии с разделом 6 Акта о процентах на эти две вышеуказанные суммы с момента вынесения решения суда и до момента оплаты", – сказано в решении суда.

Также Апелляционный суд отклонил запрос "Газпрома" на компенсацию расходов на судебный процесс и не разрешил ему засекретить результаты дела. А еще судьи указали, что это решение нельзя обжаловать.

"Какие кому еще нужны доказательства, что наши требования не являются "абсурдными", что решение Стокгольмского арбитража являются обоснованными, и "Газпрому" эти решения Стокгольмского арбитража нужно просто выполнять?" – добавил Витренко.

Впереди еще два судебных этапа

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в Facebook сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа отклонил апелляцию "Газпрома" на первое из трех решений Стокгольмского арбитража. Впереди суды по поводу еще двух решений.

"Устные слушания дела по заявлению "Газпрома" об обжаловании второго арбитражного решения (окончательное в деле по купле-продаже газа) должны быть рассмотрены в феврале 2020 года. Слушания по апелляции на третье решение (по транзитному контракту) запланировано на осень следующего года", – написал Коболев.

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