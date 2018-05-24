"Газпром" проиграл спор и обязан изменить тарифы на газ в Европе

Еврокомиссия обязала российский "Газпром" обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу. Эти обязательства будут юридически обязывающими для "Газпрома" в рамках статьи девятого антимонопольного регулирования Евросоюза.

Об этом говорится в пресс-релизе комиссии.

"Европейская комиссия приняла решение о наложении на "Газпром" ряда обязательств, направленных на решение проблем конкуренции Комиссии и обеспечения свободного потока газа по конкурентным ценам на газовых рынках Центральной и Восточной Европы в пользу европейских потребителей и предприятий", - сообщила ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что если российская компания нарушит свои обязательства, Еврокомиссия может наложить штраф в размере 10% глобального оборота компании.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.UA писал о том, что "Газпром" объявил о разрыве контракта с "Нафтогазом". В январе-марте 2018 года "Газпром" поставил на территории Донецкой и Луганской областей 1,242 млрд куб. м газа, что на 12% больше, чем в первом квартале 2017 года (1,109 млрд куб. м) и на 24,8% больше, чем в январе-марте 2016 года (0,995 млрд куб. м). Об этом говорится в отчете российской компании.