"Газпром" понес огромные убытки: Путин показательно отреагировал

Доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам января 2020 года упали на 41,1% в годовом сопоставлении – до $3 млрд. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия от кризиса только выиграет.

О падении доходов "Газпрома" следует из материалов Федеральной таможенной службы России, передает "Росбалт". При этом физический экспорт газа за январь 2020 года по сравнению с январем 2019 года уменьшился на 11,9% – до 18,3 млрд кубометров.

Ранее стало известно, что за февраль 2020 года российский "Газпром" прокачал транзитом только 76% от объема газа, за который заплатил Украине.

"Газпром" несет огромные убытки

"В феврале концерн представил данные ко Дню инвестора компании, из которых следовало, что чистая прибыль "Газпрома" по итогам минувшего года оценивалась в $21,4 млрд по сравнению с $23,3 млрд за 2018 год. При этом, указывал концерн, выручка уменьшилась за 2019 год до $126 млрд с $132 за 2018 год", – говорится в публикации.

Замглавы "Газпрома" Фамил Садыгов этот провал объяснил "негативными условиями на европейском газовом рынке". Другими словами, причина в провале строительства газопровода "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины, и прихода на европейский рынок крупных поставщиков сжиженного газа, которые конкурируют с РФ.

"Полезная турбулентность"

При этом президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвал цен на нефть, который произошел на выходных. Он неожиданно заявил, что он для России даже полезен.

"Есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства в России вышли из этой ситуации значительно окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно позитивно отразиться и на всей российской экономике", – сказал Путин.

Есть все шансы, что ключевые отрасли выйдут из кризиса окрепшими, заявил Путин. Президент уверен, Россия пройдет этот турбулентный период достойно:https://t.co/rpc9n65avL pic.twitter.com/lMF4OJAMNw — ТАСС (@tass_agency) March 11, 2020

Такую самоуверенность главы "сверхдержавы" тут же высмеяли в соцсетях.

"У него двадцать лет один сплошной турбулентный период. причем, всегда по причине собственного разгильдяйства, непрофессионализма и бесконечного самолюбования в кругу прихлебателей и охранников", – прокомментировал блогер Рустем Адагамов.

Ему ответил Даниил Лущилин: "Зря вы так, у него все вполне достойно, что касается его друзей, бл*дей и т. п, а все остальное все равно, не царское это дело, он и дальше рулить собирается, не потому, что это его не достало, а только потому, что он же обещал, что у пацанов все будет зашибись".

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"Шансы есть. Надежды нет", – грустно согласился на Путиным пользователь под ником Летчик.

"Мы 20 лет с кем-то боремся, нас унижают, мы огрызаемся, говорим что победили, сбиваем, санкции, нас судят, проигрываем суды, снова победили, травим, ловят, высылают, снова суды, новые санкции, нам только лучше, снова кризис. Трясёт и турбулентность 20 лет. Может сменить пилота?, – спросил Геннадий Котенко.

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Давайте уже начнем отдавать нефть бесплатно и заживем по-царски! pic.twitter.com/eZgWYAEkzQ — Усы Пескова (@Sandy_mustache) March 11, 2020

"Нам всё на пользу: санкции, падение цен на нефть, падение рубля. Полагаю и короновирус на пользу. Живём вопреки", – прокомментировала Зоя Агапова.

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