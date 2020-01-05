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5 января • обновлено в 13:08
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Деньги уже на счетах: "Газпром" полностью рассчитался с Украиной за транзит

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Российский "Газпром" полностью оплатил транзит газа через Украину, несмотря на снижение объемов его прокачки.

Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

"Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы пояснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн м3 в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн м3 в сутки", – написал он.

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"Газпром" полностью рассчитался с Украиной за транзит

"Газпром" полностью рассчитался с Украиной за транзит

Цензор.НЕТ

Макогон уточнил, что деньги от "Газпрома" уже поступили на счета Оператора ГТС Украины, так как услуги оказываются по принципу предоплаты.

При этом, пресс-служба Оператора ГТС сообщила, что с 1 января выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме: транспортируется газ из РФ в страны ЕС и Молдову в режиме 35-45 млн кубометров в сутки. Это в пять раз меньше, чем в декабре 2019 года.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Поставки газа в Украину
Место
Украина
Теги
Газпром транзит газа
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Это в пять раз меньше, чем в декабре 2019 года." Так что теперь, даже если и захотите спиzdить, то самую малость ...
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