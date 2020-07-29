"Газпром" отдал свои судна из-за США: смогут ли достроить "Северный поток-2" и чего ждать Украине

Российский государственный "Газпром" переписал свои судна, которые должны были достроить "Северный поток-2", на другую компанию. Так якобы пытаются избежать новые санкции США.

Трубопровод в обход Украины должны были запустить еще в прошлом году. Но каждый месяц всплывают все новые преграды: то не дают экологическое разрешение, то боятся санкций, то нерест трески или новые газовые директивы ЕС.

О том, зачем "Газпром" избавился от судов и к чему это приведет – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Газпром" испугался санкций США?

Российский газовый гигант "Газпром" избавился от своих судов: официально ему не принадлежит ни "Академик Черский" (способен достроить "Северный поток-2"), ни судна снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко". О такой перемене заметили российские журналисты, которые не обнаружили их в списках флота компании.

Это делается для того, чтобы перед высшим руководством России показать, что компания делает все, чтобы обойти американские санкции и достроить трубопровод, рассказывает OBOZREVATEL партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

Мол, если достраивали "Северный поток-2" судна, которые принадлежат не "Газпрому", а другой компании, и санкции США должны вводить против той самой "другой" компании.

"В американском законе о санкциях говорится, что санкциям подлежат даже те компании, которые через всяческие транзакции пытались скрыть свое участие в деятельности, за которую предусмотрено введение санкций. То, что "Газпром" принимает какие-либо меры, это абсолютно не приведет к избавлению от санкций. Закон есть закон. Все это делается только для того, чтобы отчитаться перед руководством, мол, "Газпром" делает все возможное, чтобы завершить проект", – говорит Крутихин.

Американские санкции действительно могут стать большим ударом для любой компании, в том числе и "Газпрома". Получить технологии, воспользоваться финансовой системой, взять кредит или найти партнера будет куда сложнее. Как поведет себя российская компания в данной ситуации, пока не известно.

Издание "РБК" сообщило, что источники в "Газпроме" уверены: "санкционные риски в связи с работой судна нивелированы". Видимо, там действительно верят, что достаточно переписать судна и проблема будет решена.

Достроят ли Северный поток-2 nord-stream2.com

Достроят ли "Северный поток-2"?

Украинский аналитик Егор Комов, который пристально следить за строительством газопровода, уверен: в этом году достроить "Северный поток-2" не удастся в любом случае. "Задержка уже на год. Дания до 3 августа не даст разрешения. А там уже все зависит от того, сколько "Газпром" готов заплатить за трубопровод. И тут даже не дело в деньгах. Санкции, ограничения, в будущем это все приведет к масштабным последствиям, за которые придется расплачиваться ни один год", – говорит OBOZREVATEL Комов.

Крутихин же добавляет: пока вообще ничего не известно. Дания не разрешит работать "Академику Черскому", пока не будут иметь информацию о том, как застрахована его деятельность. А страховую компанию пока не нашли. Все боятся американских санкций, не хотят его страховать

К слову, череду проблем и задержки из-за новых санкций США прогнозируют и независимые эксперты. К примеру, к такому выводу пришли и специалисты Атлантического совета.

"Теперь будут задержки, пока, надеюсь, новое законодательство США не станет законом. Усиленные санкции будут включены в качестве части ежегодного закона об утверждении государственной обороны этой осенью. Кроме того, работа не может начаться до тех пор, пока датское решение не будет подтверждено после подачи апелляции, не закончится сезон нереста трески и погода в этом регионе не нарушит деятельность в море", – написал в своем блоге на сайте организации научный сотрудник Центра Евразии Атлантического Совета Дайан Фрэнсис.

Украине же не грозит остановка транзита даже в том случае, если "Северный поток-2" запустят. Россия уже ограничивает поставки газа через Польшу, а вот от украинской газотранспортной системы отказаться не может. Дело в том, что еще в конце прошлого года "Нафтогаз" подписал новый контракт с "Газпромом", который гарантирует прокачку 178 млн кубометров газа в сутки.

То есть от украинской ГТС "Газпром" отказаться не может. Контракт будет действовать пять лет. И даже если к тому моменту "Северный поток-2" достроят, никто не может точно сказать, не будет ли Европа через несколько лет потреблять сжиженный газ из США или перейдет на альтернативные источники энергии.