"Газпром" обжаловал штраф на 50 млн евро из-за "Северного потока-2".

Российский "Газпром" обжаловал в польском суде штраф размером в 50 млн евро, который получил из-за отказа сотрудничать с польскими властями в деле по строительству "Северного потока-2".

Информация об этом содержится в отчете за первое полугодие 2020 года, который был опубликован на сайте компании.

"24 августа 2020 года "Газпромом" были поданы апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения антимонопольного органа Польши (UOKiK) об ограничении доступа "Газпромом" к доказательствам, собранным в ходе расследования в отношении предполагаемой концентрации "Газпрома" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток-2", – сказано в документе.

В "Газпроме" отметили, что при обжаловании штрафа в суде они имеют право его не оплачивать, пока суд не примет решение по их иску.

В чем обвинили "Газпром"

Наложение штрафа на "Газпром" связано с созданием консорциума для финансирования строительства "Северного потока-2", на которую UOKiK не дал согласия. В связи с этим президент UOKiK Томаш Хростный предъявил обвинения шести компаниям: "Газпрому" из России, Engie Energy из Швейцарии и четырем из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Также президент UOKiK попросил "Газпром" предоставить документы, имеющие отношение к делу. Однако российская компания отказалась предоставить информацию, хотя юридически была обязана это сделать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа стало известно, что Польский антимонопольный регулятор оштрафовал Газпром на 213 млн злотых (50 млн евро) из-за отказа от сотрудничества в деле по строительству "Северного потока-2".

В ноябре 2019 года Управление защиты конкуренции Польши по такой же причине оштрафовало швейцарскую компанию Engie на 40,3 млн евро.

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