"Газпром" начал разбирать трубы для транзита газа через Украину

Юрий Сергиенко Рынки и компании 23:13, 16.06.2020 Обновлено: 23:21, 16.06.2020

Российская корпорация "Газпром" начала демонтировать трубы, по которым газ поставляется через территорию Украины.

Об этом в интервью OilPoint заявил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон. Он уточнил, что таким образом российский монополист хочет уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через нашу страну в будущем.

"То, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется до границы с Украиной – это проблема, но мы на нее особо повлиять не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем", – подчеркнул Макогон.

Он добавил, что компания не будет отказываться от "малого транзита" – использования системы адресной закупки европейцами.

"Да, мощности станут меньшими, но мы сможем выполнять небольшие объемы транзита – 20-30 миллиардов кубометров. Он будет проходить по тем же трубами, по которым будут происходить и внутреннее транспортировки", – пояснил Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" перестал публиковать данные о поставках газа в "Л/ДНР", которые велись с февраля 2015 года якобы по гуманитарным соображениям.

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