"Газовый" удар Путина по Украине: США не могут остановить РФ 

Новая газовая директива ЕС будет принята до запуска "трубы Путина" в обход Украины. Документ, который якобы должен был остановить "Северный поток-2", в лучшем случае создаст проблемы Кремлю.

OBOZREVATEL разобрался, как на запуск трубопровода Путина повлияет новая европейская директива и почему Германия заняла позицию "против" Украины.

Главное:

новая газовая директива будет принята до конца 2019-го;

документ предполагает, что половина газа, который проходит через "трубу", должна не иметь отношения к "Газпрому";

оператор новой "трубы" должен быть независим от "Газпрома";

Германия заняла позицию РФ, а интересы США совпали с украинскими;

запуск газопровода в том числе может сделать Кремль заложником Германии.

Газовая директива и газопровод в обход Украины: что происходит

Газопровод в обход Украины, скорее всего, достроят и запустят. Такое мнение разделяют и украинские эксперты, и европейские чиновники. Последняя надежда – новая газовая директива ЕС и отказ Дании "пускать" газопровод на территорию своих вод – скорее отсрочат запуск и ограничат работу, но не остановят "трубу".

Мол, построить "Северный поток-2" в обход Дании можно, но стоить это будет дороже и времени это займет больше, заявил в эфире одного из телеканалов глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. "До конца 2020 года теоретически возможно, но окончательное решение страна, которая имеет на это влияние, Дания, еще не приняла. Если россияне будут вынуждены идти этим газопроводом в обход датских вод, это будет гораздо дольше и гораздо дороже", – заявил Коболев.

Северный поток 2

В то же время новая газовая директива, которая должна была стать ударом по "трубе Путина", также всего лишь ограничит поток. Уже известно, что "Северный поток-2" должен соответствовать новой газовой директиве ЕС. Документ находится на стадии согласования. Глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори заявил: европейские чиновники рассчитывают, что новая директива вступит в силу до запуска газопровода. И времени осталось немного – до конца 2019-го.

Итак, если директива ЕС вступит в силу до того, как россияне вместе с партнерами достроят "трубу", им придется выполнять следующие требования:

оператором газопровода должна быть независимая от "Газпрома" компания;

половину всего газа должны поставлять не из "Газпрома", а от независимых поставщиков.

Вторая норма может привести к тому, что при проектной мощности в 55 млрд куб. м в год, использовать будут только половину. Правда, для "Северного потока-2" могут утвердить исключения. И на это свое согласие должна дать страна, которая первая принимает "голубое топливо". Речь идет о Германии. Согласовав свое решение с Еврокомиссией, Берлин может предоставить для "газопровода Путина" особые условия.

В Германии уже сказали: что бы не произошло, даже если США примут новые санкции, газопровод достроят. "Санкции США могут вынудить западные фирмы выйти из проекта "Северный поток-2". Это, однако, не помешает России самостоятельно завершить сооружение газопровода", – заявил несколько недель назад министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Правда, при этом в Берлине обещают, что часть транзита газа через Украину сохранят. В "Нафтогазе" относятся к этому более скептически. "Турецкий поток" может забрать на себе около 30 млрд куб.м, а "Северный поток-2" – около 55 млрд куб. м. В целом это означает, что транзит могут вовсе остановить.

Украина в случае запуска газопровода в обход своей территории может потерять около 2-3% ВВП, подсчитали в Министерстве финансов. И к такой перспективе стоит готовиться. В проект инвестировали огромные деньги и терять их не собираются.

Официальный Берлин поясняет: юридических оснований для того, чтобы свернуть проект, нет. Германия в первую очередь преследует свои собственные интересы. После запуска СП-2 она станет крупнейшим газовым хабом в Европе и получит колоссальные прибыли, поясняет эксперт-международник Максим Яли.

За Украину вступились в США, но ситуацию это не изменит

"Северный поток-2" позволит немцам напрямую получить российский газ, а Германия как потенциальный рынок для американского сжиженного газа исчезнет, заявил в интервью OBOZREVATEL экс-вице-премьер РФ Альфред Кох. Именно по этой причине, уверен политик, США поддерживают Украину и выступают против запуска "СП-2".

"Поэтому американцы не хотят этого проекта. Украина и Польша тоже теряют деньги, ведь через эти страны не будет того объема транзита газа, который есть сейчас. Это очевидные вещи, но лично я не вижу в этом какой-то специальной подоплеки. Все просто – немцам этот проект выгоден, а Польше, Америке и Украине – нет", – пояснил Кох.

При этом российский оппозиционер добавляет: если у Германии есть альтернатива (например, сжиженный газ США), то "Газпром" фактически зависит от Европы. И учитывая, что новая газовая директива дает Германии расширенные права, Путин может стать заложником Берлина.

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Украинская газотранспортная система, от которой до сих пор зависит Россия, рискует полностью потерять свою роль. И это чревато не только потерями около $3 млрд на транзите. Позиция Украины: зависимость РФ от газотранспортной системы вынуждало ее сдерживать любую военную агрессию на территории, где проходит "труба". В условиях, когда Россия через нашу территорию поставляет свой главный товар – газ – страна-агрессор не могла допустить каких-либо чрезвычайных происшествий.

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