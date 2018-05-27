"Газовый" удар по Украине: Россия похвасталась прорывом

Российский газовый монополист "Газпром" и турецкое правительство подписали соглашение по сухопутному участку второй нитки газопровода "Турецкий поток".

Он идет в обход Украины и будет использоваться для поставок газа в ЕС. Новость о прорыве по "Турецкому потоку" была опубликована на официальном сайте "Газпрома".

"Сегодня состоялось подписание протокола между ПАО "Газпром" и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям", - сказано в сообщении.

"Газпром" подчеркивает, что данное соглашение позволяет перейти к практическим шагам по прокладке газопровода. За строительство сухопутной части будет отвечать совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которую создадут на паритетной основе.

Газопровод The New Times

Напомним, 6 декабря 2016 года Турция ратифицировала соглашение с Россией о строительстве газопровода. В Украине заявляли, что у этого проекта практически нет шансов. Кроме того, глава МИД Павел Климкин заявлял, что проект противоречит интересам Украины.

"Газпром" завершил строительство морских участков газопровода "Турецкий поток" на территории РФ в ноябре 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля "Газпром" объявил о завершении строительства морской части первой нитки "Турецкого потока".