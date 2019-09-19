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19 сентября • обновлено в 17:13
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Газовые переговоры с Россией: назван главный козырь Украины

1.1т Читать материал на украинском

Украина готова к возможному срыву газовых переговоров с Россией и прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Иван Надеин. По его словам, в случае непродления газового контракта последствия для РФ будут критическими.

Надеин напомнил, какие условия на газовых переговорах выдвигает Кремль.

"Россияне хотят подписать на один год, они хотят запускать "Северный поток-2". Во-вторых, они не хотят максимальной имплементации европейских стандартов, когда у них не будет рычагов влияния. В-третьих, они ни в коем случае не соглашаются на то, чтобы перенести точку сбыта с западных границ Украины на восток. Этого хочет Украина, чтобы действительно стать энергетическим европейским хабом. Сегодня есть прямые контракты, и мы используемся как часть контрактов "Газпрома", мы обеспечиваем их контракты в Европе", – объяснил он.

"Наша позиция – чтобы мы стали игроками и смогли использовать крупнейшие газовые хранилища в Европе, которые есть в Украине. Это будет энергетическая безопасность Европы и Украины. Россияне хотят больше влияния на Украину и используют газ как влияние", – отметил эксперт.

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По его мнению, в 2013 году Украина была бы вынуждена принять все условия РФ, однако за последние годы было сделано очень много для укрепления энергетической независимости.

"Сегодня россияне не могут сказать – мы хотим так и будет так. Если они хотят, и мы не соглашаемся, правильно говорит наш министр Алексей Оржель – мы готовы к остановке транзита. Для россиян 60% поступлений в бюджет – это нефтегазовые доллары, это экспорт. Эта остановка очень критична для России. Мы не говорим о том, что они нас тут заморозят. Украина имеет почти 20 млрд кубометров запасов. Могут быть определенные остановки транзита, но мы готовы к этому. И россияне в этом случае – наименее защищенная сторона, потому что они теряют очень большие средства на этой остановке, они теряют свои контракты, у них начнутся санкции и так далее. Они не смогут выполнять свои контрактные обязательства", – заявил Надеин.

"Мы сегодня свободно можем покупать газ на европейских рынках, мы не зависим от России, потому мы сегодня свободно едем на переговоры с россиянами и говорим о том, что мы готовы к остановке транзита. Это очень сильная позиция на переговорах", – добавил эксперт.

Газовые переговоры с Россией: назван главный козырь Украины

censor.net.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Рынок газа
Персона
Иван Надеин
Место
Украина
Теги
транзит газа газ
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Serov Oleg
Serov Oleg
в нефтегазовых доходах России-80% нефть,20% газ...
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Николенко Саша
Николенко Саша
Очень хорошо, что готовы к остановке. Молюсь, чтоб никакого транзита не было. Несите трубу в прием металла, и все будет хорошо.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Николенко Саша, ти такий Доброго, чого ж за попередньою новиною без коментів?
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CARGO 100
CARGO 100
Опять "эксперт" ...
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