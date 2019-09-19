Газовые переговоры с Россией: назван главный козырь Украины

Украина готова к возможному срыву газовых переговоров с Россией и прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Иван Надеин. По его словам, в случае непродления газового контракта последствия для РФ будут критическими.

Надеин напомнил, какие условия на газовых переговорах выдвигает Кремль.

"Россияне хотят подписать на один год, они хотят запускать "Северный поток-2". Во-вторых, они не хотят максимальной имплементации европейских стандартов, когда у них не будет рычагов влияния. В-третьих, они ни в коем случае не соглашаются на то, чтобы перенести точку сбыта с западных границ Украины на восток. Этого хочет Украина, чтобы действительно стать энергетическим европейским хабом. Сегодня есть прямые контракты, и мы используемся как часть контрактов "Газпрома", мы обеспечиваем их контракты в Европе", – объяснил он.

"Наша позиция – чтобы мы стали игроками и смогли использовать крупнейшие газовые хранилища в Европе, которые есть в Украине. Это будет энергетическая безопасность Европы и Украины. Россияне хотят больше влияния на Украину и используют газ как влияние", – отметил эксперт.

По его мнению, в 2013 году Украина была бы вынуждена принять все условия РФ, однако за последние годы было сделано очень много для укрепления энергетической независимости.

"Сегодня россияне не могут сказать – мы хотим так и будет так. Если они хотят, и мы не соглашаемся, правильно говорит наш министр Алексей Оржель – мы готовы к остановке транзита. Для россиян 60% поступлений в бюджет – это нефтегазовые доллары, это экспорт. Эта остановка очень критична для России. Мы не говорим о том, что они нас тут заморозят. Украина имеет почти 20 млрд кубометров запасов. Могут быть определенные остановки транзита, но мы готовы к этому. И россияне в этом случае – наименее защищенная сторона, потому что они теряют очень большие средства на этой остановке, они теряют свои контракты, у них начнутся санкции и так далее. Они не смогут выполнять свои контрактные обязательства", – заявил Надеин.

"Мы сегодня свободно можем покупать газ на европейских рынках, мы не зависим от России, потому мы сегодня свободно едем на переговоры с россиянами и говорим о том, что мы готовы к остановке транзита. Это очень сильная позиция на переговорах", – добавил эксперт.

censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!