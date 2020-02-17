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17 февраля • обновлено в 13:13
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Украину обокрали на $800 млн: как на газовых схемах украли миллиарды, а откупились за копейки

12.5т
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Президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании намекал на "посадки". А Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыто пообещал в одном из интервью: "посадки будут, наше дело довести до суда".

OBOZREVATEL решил помочь силовикам и напомнить о громких делах, которые так и остались безнаказанными. Первое из таких дел – газовые махинации братьев Кацуб. Они яркий пример, как после громких обвинений со стороны ГПУ, показательного задержания в военной прокуратуре и разоблачениях в СМИ, можно фактически выйти сухими из воды.

Братья по очереди занимали руководящие должности в "Нафтогазе" и "Черноморнефтегазе". Совокупный убыток, который нанесли государственным компаниям перечисленные схемы, по оценкам журналистов-расследователей, составляет $800 млн.

Сергей Кацуба после того, как началось уголовное преследование, сбежал из Украины. А Александр подписал мировое соглашение с прокуратурой, внес в бюджет 100 млн грн, фактически откупившись.

О том, какое отношение имеют Кацубы к масштабным газовым схемам и как увернулись от наказания, читайте в материале OBOZREVATEL.

В чем подозреваются братья:

  • подписали акты выполненных работ на 285 млн грн (исследование шельфа Черного моря), которое не было выполнено;

  • подписали соглашение на поставку 3,4 млрд кубов газа по цене почти в 12 млрд грн без предварительной оплаты (что не было принято);

  • заплатили за вышки стоимостью $210 и $179 млн $400 и $398 млн соответственно.

В чем подозревают братьев Кацуб

Преступления Кацубы расследовал сейчас уже бывший генпрокурор Юрий Луценко. Тогда он пришел к выводу, мол, Александр Кацуба сам ничего не придумывал, а только подписывал документы.

Украину обокрали на $800 млн: как на газовых схемах украли миллиарды, а откупились за копейки

Фактически, как заявлял Луценко, вину брата было доказано. "Он дал достаточно ценные показания, как по мне, о высокопоставленных чиновниках тогдашнего сектора власти Януковича. Также он заплатил 100 млн гривен, он получил по этой сделке 18 месяцев лишения свободы", – заявил Луценко.

Александра задержали в июне 2016-го. Ему инкриминировали ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 191 (присвоение имущества с помощью злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. А уже в марте 2017-го его отпустили.

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По версии следствия, Кацуба-младший помог компании Курченко "Газ Украины 2020" украсть у госкомпании бензина на 500 млн грн (около $63 млн по курсу того времени). Разница только в том, что к Курченко наши правоохранители сейчас добраться не могу. а вот к Кацубе у них вдруг пропали претензии.

И это только один из эпизодов. Кацуб также связывают с "вышками Бойко". Их реальная стоимость $210 и $179 млн, а заплатили за них $400 и $398 млн соответственно. Тогда министром энергетики и угольной промышленности был Юрий Бойко, именно его фамилией и окрестили громкое дело в СМИ. Правда, доказательств против самого экс-министра нет, а Юрий Луценко заявлял, что это скорее схема Сергея Кацубы (старший из братьев). Он ее придумал, а потом ушел из госпредприятий, передав свое кресло младшему брату вместе со схемами.

"Старший как раз и вел "вышки". Если честно, складывается впечатление – согласно информации, которой мы располагаем, что они в большей мере вышки Кацубы, нежели Бойко. Если он даст показания на Юрия Бойко, возможно, они еще станут такими", – заявил Луценко.

А вот против Бойко, пояснили в ГПУ, доказательств нет.

Украину обокрали на $800 млн: как на газовых схемах украли миллиарды, а откупились за копейки

Украину обокрали на $800 млн: как на газовых схемах украли миллиарды, а откупились за копейки

Украину обокрали на $800 млн: как на газовых схемах украли миллиарды, а откупились за копейки

Украину обокрали на $800 млн: как на газовых схемах украли миллиарды, а откупились за копейки

Но собранных доказательств и даже признаний не хватило для того, чтобы посадить Кацуб. Сейчас они оба на свободе. OBOZREVATEL обратится к правоохранительным органам с просьбой объяснить, каким образом братья остались безнаказанными и кто принял решение о том, на каких условиях освободить Кацубу-младшего.

Живет на широкую ногу

Анатолий Матиос (на тот момент главный военный прокурор) заявил: Александр Кацуба потратил на свою свадьбу 1,7 млн евро. Это удалось узнать благодаря переписке в телефоне, который у подозреваемого изъявили во время задержания.

"Их деятельность обусловлена тем, что один стремился сохранить свой табачный бизнес (речь идет об соучастнике преступления. – Ред.), другой – иметь возможность устроить свадьбу во Франции за 1,768 млн евро (Кацуба. – Ред.) и покупать жене каждый день по 2-3 колье “Картье” стоимостью 100 тысяч евро. Об этом говорится в материалах переписки, которые были изъяты при задержании Кацубы-младшего Куликом. Он прилетел в Украину на два дня. Имея такие деньги, решил посетить концерт Вакарчука – показать себя тусовке. При задержании мобильный телефон изъяли. А этот “царь жизни” ничего умнее не придумал как оставить всю переписку в своих мессенджерах за последние 3 года", – рассказал Матиос в интервью LB.

Украину обокрали на $800 млн: как на газовых схемах украли миллиарды, а откупились за копейки

Украину обокрали на $800 млн: как на газовых схемах украли миллиарды, а откупились за копейки

Украину обокрали на $800 млн: как на газовых схемах украли миллиарды, а откупились за копейки

На свадьбу пригласили российских звезд, а само мероприятие провели во Франции.

Украину обокрали на $800 млн: как на газовых схемах украли миллиарды, а откупились за копейки

Всего за 100 млн грн Александр Кацуба сумел, фактически, откупиться от правоохранителей. Сейчас же он тратит полученные миллионы долларов. В ближайшее время OBOZREVATEL опубликует расследование о том, как проходило дело и кто принимал решение о его освобождении, несмотря на доказательства масштабной коррупции в нефтегазовой сфере.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Вот такая УрКаина (именно УрКаи мне нравится), вот цэ дiвно! Молодцы, кастрюлеголовые, без вашей помощи на Майдане это было бы сложно сделать.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Все эти деньги украдены у народа Украины. Гадкий коррупционный режим.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Обокрасть можно того кто это имеет. А вы напердите себе)))
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