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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономикиВсе статьи автора

Газовая война Путина против Украины: страна ЕС нанесла удар по РФ

5.2тЧитать материал на украинском

Руководство "Северного потока-2" признало – из-за Дании, которая несколько раз отказала проводить трубу по своей территории, – проект может сорваться. Сроки сместят, и тогда Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной.

И пока в РФ рассуждают о том, что выборы в Дании могут изменить ситуацию, в "Нафтогазе" активно готовятся к возможным выходкам государства-агрессора.

OBOZREVATEL разобрался, кто и как нанес удар по “Северному потоку-2", и поможет ли это Украине.

Неожиданный удар по Путину

Россия фактически признала: сроки запуска главного проекта Путина сорваны. Успеть к началу 2020-го практически невозможно. Единственная надежда – выборы и смена власти в Дании. Мол, это единственная страна, которая до сих пор не дала "зеленый свет" для строительства трубы на ее морской территории.

"Северный поток-2" построен примерно наполовину. Россияне настолько спешили, что еще до того, как все разрешения были получены, начали тянуть трубу. Многомиллиардный проект до сих пор рискует превратиться в самую дорогую в мире груду металлолома.

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Дания с одной стороны не хочет помогать стране, которая проявляет агрессию, аннексирует чужую территорию и начинает войны. А с другой – беспокоится о собственной экологической безопасности. Именно по этой причине россиянам отказали уже в двух заявках на маршруты. Слушания по третьей состоятся только 19 июля, но руководители проекта "Северный поток-2" особых иллюзий относительно позитивного решения не питают. Поэтому надеются только на новую власть в Дании, которая будет более податлива перед Кремлем.

Газовая карта Европы

Газовая карта Европы

"Северный поток-2" – это тот проект, который может быть введен в эксплуатацию уже в конце года. Но есть проблема – очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США", – заявил председатель совета директоров оператора строительства газопровода "Северный поток-2" Герхард Шредер.

Главная загвоздка для Россиян – если не успеют запустить "Северный поток-2", придется пользоваться украинской газотранспортной системой. Но так как контракт на транзит истекает в январе 2020-го, перед этим придется заключить новое соглашение. То есть срыв запуска "Северного потока-2" вынудит "Газпром" договариваться с "Нафтогазом".

С другой стороны, если топливо будут поставлять в обход Украины, во-первых, мы потеряем около 3% ВВП (заработок на транспортировке российского газа), во-вторых, существование украинской газотранспортной системы окажется под вопросом. Простаивать она не может, а чтобы ее использование было рентабельным, нужно прогонять около 30 млрд куб м. Но Россия, если полноценно заработает новая труба, может вовсе ограничить поставки до 10-15 млрд кубов.

На отказ Дании в Кремле не рассчитывали. Во-первых, у Путина есть сильный союзник в лице Германии. Более того, проект "Северный поток-2" возглавил бывший канцлер Шредер, который уступил свое место в правительстве Ангеле Меркель. Для немцев новая труба – шанс стать настоящим газовым хабом. Газопровод будет поставлять голубое топливо по трубе именно в Германию, а уже оттуда оно будет расходиться по ЕС.

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И влияние Германии на то, удастся ли запустить "СП-2", недооценивать не стоит. Газовая директива, которая совсем недавно вступила в действие, могла "остановить трубу. Но в результате текст прописали таким образом, что все исключения и решения по "Северному потоку-2" после согласования с Еврокомиссией принимает Германия.

Герхард Шредер заявляет, что позиция Дании сформирована под давлением США. Мол, те против и перетягивают на свою сторону и другие государства. Поспорить с этим сложно. Штаты действительно против, и действительно оказывают давление и призывают отказаться от российского проекта. Но поможет ли это Украине и достаточно ли позиции США, чтобы окончательно сорвать проект – вопрос сложный.

Подарок от Дании: что получила Украина

"Газпром" будет вынужден договариваться с руководством "Нафтогаза" и заключать договоры на поставку голубого топлива. Иначе, без "Северного потока-2", они не смогут выполнять свои обязательства перед западными покупателями и зарабатывать. Хотя глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уже заявлял, что грядущие споры можно назвать "войной".

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"Газпром" готовится к зиме и очередной "газовой войне", европейские поставщики – тоже. Как результат, транзит газа через Украину за пять месяцев вырос на 8% – дополнительные объемы закачивают в хранилища", – написал он на своей странице в Facebook несколько дней назад.

Ситуация в дальнейшем может развиваться по двум сценариям. Первый – Россия все-таки пойдет на уступки и подпишет новый транзитный контракт с "Нафтогазом", который будет рассчитан сразу на несколько лет. При этом стороны договорятся о том объеме голубого топлива, который бы позволил сохранить прибыльность ГТС.

Смотрите видео по теме:

Второй вариант, который всерьез рассматривают в украинской компании – Россия устроит очередную газовую войну, ограничит поставки, озвучит ультиматумы и попытается выставить Украину в качестве ненадежного партнера. Мол, "Северный поток-2" нужен, так как без него есть серьезная угроза энергетической безопасности ЕС.

И то, какой вариант выберет Кремль, в том числе зависит и от европейских партнеров Украины, позиции Дании. Если же по примеру Германии Европейский Союз в первую очередь будет преследовать собственные экономические интересы, невзирая на нарушение страной, с которой они собираются зарабатывать, и множество международных законов, – рано или поздно они сами же от этого пострадают.

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Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Теги
газСеверный поток - 2
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Комментарии
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васильевич василий
васильевич василий
Ахрессор поступает не по товарищески
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
вот придут россияне в Украину и будут просить транзит обеспечить еще на год, а украинцы им откажут, гордо так скажут - "не надо нам вашего агрессорского газу и ваших денег тоже не надо!"
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Тупорылые нацисты, нет смысла фантазировать, вас послали найух сосать)))
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