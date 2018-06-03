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Газопровод в обход Украины: у Трампа подготовили "удар" по странам ЕС

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести санкции против энергокомпаний Германии и других европейских стран, которые участвуют в строительстве трубопровода "Северный поток-2".

Подобные меры также поддерживают и в Конгрессе США, сообщает со ссылкой на источники Foreign Policy.

В частности, отмечается, что "Северный поток-2", с помощью которого хотят увеличить прямые поставки российского газа в Германию, только усилит зависимость Западной Европы от РФ.

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По данным издания, недавний визит главы Министерства иностранных дел Германии Гайко Мааса в Вашингтон проходил в обстановке острых споров относительно повышения американских пошлин на европейские сталь и алюминий, выхода США по ядерной сделки с Ираном и проекта "Северный поток-2".

Напомним, трубопровод хотят проложить по дну Балтики и прокачивать ним природный газ из РФ в Западную Европу в обход Украины и Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украину предупредили о последствиях запуска российского проекта "Северный поток-2".

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Тема
газопровод
Место
СШАВашингтон
Объект
Северный поток - 2
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