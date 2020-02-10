А как же "Северный поток"? Россия пообещала Украине новые контракты на транзит газа

В Министерстве энергетики России сказали, что транзит газа через территорию Украины может быть продолжен и после 2024 года.

Там неожиданно заявили, что газопровод "Северный поток-2", строящийся в обход Украины, "не является помехой" для транзита газа через ее территорию. Об этом написал глава министерства Александр Новак в профильном журнале Минэнерго РФ "Энергетическая политика" в понедельник, 10 февраля.

"Как уже все убедились в конце прошлого года, новые маршруты – не помеха продолжению транспортировке российского газа через территорию Украины. Мы не раз об этом говорили. Важно, что мы ­все-таки услышали друг друга, и нам с украинскими партнерами удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях. Если это сотрудничество окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года", – написал Новак.

Российский министр добавил, что они открыты к обсуждению "конструктивных, экономически целесообразных вариантов взаимодействия".

Транзит газа

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

"Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

"Нафтогаз" повысил тариф, который российский "Газпром" на протяжении ближайших 5 лет будет платить за транзит газа в Европу.

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