Газ в ЕС подешевеет, а в Украине тарифы будут расти: аналитик назвал причину
В Европейском Союзе заполнены 90% газовых хранилищ, поэтому подорожания голубого топлива не будет. Однако украинцы из-за роста курса доллара будут платить больше.
Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил представитель Украинской энергетической биржи Артем Щербак. "Хранилища сейчас заполнены в Европе примерно на 90%, поэтому существенных колебаний цены из-за дефицита предложения не предполагается. В большой мере влияет на цену импортного газа курс валют. Сейчас ситуация на валютном рынке нестабильна, в июле наблюдаем сильное "падение" гривни. Поэтому если курс будет и дальше существенно расти, цена газа на внутреннем рынке, соответственно, тоже", – пояснил Щербак.
Сейчас цены в Украине находятся на своем минимуме, но к осени будет подорожание. "Cложно называть конкретные цифры, но на данный момент ожидаемые цены осенью находятся в пределах 4-5 тыс. грн с НДС. Колебания цены зависят от множества факторов. Это сохранение и возможное усиление карантинных мероприятий, а значит уменьшение спроса со стороны небытовых потребителей", – добавил эксперт.
Отметим, как писал OBOZREVATEL:
В Украине тарифы на газ с августа перестанет контролировать правительство. А уже зимой это может привести к подорожанию голубого топлива с около 3 до 10 грн за кубометр.
Украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.