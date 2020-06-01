Газ в два раза подешевел, а гречка подорожала: что поменялось в Украине за год

За последний год курс доллара в Украине вырос на 51 копейку, минимальная зарплата – на 550 грн, а минимальная пенсия – на 141 грн. В то же время литр бензина А-95 подешевел в среднем на 8,5 грн, газ для населения – почти вдвое, а вот килограмм гречки с почти 17 грн подорожал до 43 грн.

Такова динамика показателей экономики государства с 20 мая 2019 года по 1 июня 2020 года, говорится в сообщении проекта "Трекер власти".

Зарплаты и пенсии

Минимальная заработная плата: была – 4171 грн, стала – 4723 грн.

Минимальная пенсия: была – 1497 грн, стала – 1638 грн.

Прожиточный минимум: был – 1853 грн, стал – 2027 грн.

Что изменилось в Украине за год "Трекер власти"

Что изменилось в Украине за год "Трекер власти"

Что изменилось в Украине за год "Трекер власти"

Коммуналка и горючее

Газ для граждан (за кубометр): был – 8,25 грн, стал – 4 грн.

Бензин А-95 (за 1 литр): был – 30,34 грн, стал – 21,85 грн.

Дизель (за 1 литр): был 29,9 грн, стал – 21,29 грн.

Что изменилось в Украине за год "Трекер власти"

Что изменилось в Украине за год "Трекер власти"

Что изменилось в Украине за год "Трекер власти"

Продукты

Гречка (за 1 кг): была – 16,88 грн, стала – 42,94 грн.

Хлеб: был – 13,49 грн, стал – 13,24 грн.

Картофель (за 1 кг): был – 20.94 грн, стал – 15,95 грн.

Что изменилось в Украине за год "Трекер власти"

Что изменилось в Украине за год "Трекер власти"

Что изменилось в Украине за год "Трекер власти"

Курс валют

Доллар: был – 26,36 грн, стал – 26,87 грн.

Что изменилось в Украине за год "Трекер власти"

Также ресурс отслеживает другие важные показатели – золотовалютный резерв Украины, государственный долг, уровень инфляции, уровень безработицы. Однако свежих данных по ним по состоянию на начало июня еще нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский ровно год назад стал президентом Украины. 20 мая 2019 он произнес инаугурационную речь, в которую поверили миллионы украинский. Через некоторое время каждый из нас уже может сделать выводы, где Зеленский сказал правду, а где соврал.

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