Фукс "встрял" в международный скандал: опубликован эксклюзивный документ

Российско-украинский бизнесмен Павел Фукс стал фигурантом международного скандала. На этот раз у него крупные проблемы с Конгрессом США.

Дело связано с импичментом американского президента Дональда Трампа. Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса, расследуя факты давления Трампа на соперников, потребовал у его адвоката Рудольфа Джулиани опубликовать записи телефонных разговоров. Имя Павла Фукса фигурирует в требованиях Конгресса. Документ оказался в распоряжении OBOZREVATEL.

"Комитет по разведке Палаты представителей заставляет Рудольфа Джулиани сохранять и представлять комитетам все документы и сообщения на период с 20 января 2017 года до настоящего времени ... которые касаются следующих лиц", – сказано в начале документа.

Что Конгресс требует от Джулиани

Скандальный олигарх Павел Фукс фигурирует в этом списке как один из свидетелей. Фукса будут вызывать в США на допрос.

"Павел Фукс, включая, но не ограничиваясь, любыми соглашениями между Фуксом и вами (имеется в виду Джулиани, – Ред.) или любым вашим агентом или юридическим лицом, находящимся под вашим контролем или в котором вы сохраняете бенефициарное право собственности; денежные средства, подарки, пожертвования или предложения чего-либо ценного, что вы предоставили Фуксу или которое он предоставил вам (прямо или косвенно): а также любые услуги или действия, предпринятые вами для или по указанию от или в пользу Фукса", – говорится о данных об отношениях с Фуксом, которые Джулиани обязан предоставить Конгрессу США.

Что Джулиани должен рассказать о Фуксе

Как можно понять из требований к Фуксу, этот перечень весьма "меркантилен": следователи прежде всего интересуются деньгами и прочими ценностями, которые адвокат Трампа давал олигарху или от него получал.

Как известно, тема импичмента Трампа возникла после обнародования его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп попросил Зеленского, чтобы он расследовал деловые связи Хантера Байдена, сына его конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал помочь. А Джулиани был направлен Трампом, чтобы помочь выполнить эту просьбу.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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