Фукс пытался ограбить "Укрзалізницю"? Скандального олигарха поставили на место в Лондоне

Российский одиозный олигарх Павел Фукс пытался завладеть в Украине еще одним лакомым активом – "Проминвестбанком" (дочка российского банка ВЭБ). Главная ценность финучреждения – право требовать миллиардные долги с "Укрзалізниці" .

Если бы сделку удалось совершить, Фукс смог бы взыскать с госпредприятия около $200 млн (5,2 млрд грн). Такой шаг поставил бы крупнейшее предприятие под угрозу банкротства, и, как показала практика, привело бы к резкому скачку стоимости проезда на железнодорожном транспорте.

ВЭБ на сделку с олигархом не пошел, "Проминвестбанк" право требовать деньги со своего главного должника продал. Однако Фукса это не остановило. Он подал в суд против учреждения, якобы те должны были продать ему банк. Лондонский международный коммерческий арбитраж (LCIA) поставил олигарха на место и отказал ему в удовлетворении иска, сообщают источники OBOZREVATEL.

Чего добивался и что не получилось у олигарха:

Павел Фукс договаривался с российским банком ВЭБ о покупке его "дочки" "Проминвестбанка" в Украине;

стороны подписали предварительные соглашения. Фукс планировал использовать банк для того, чтобы через связи во власти и суды взыскать долги по кредитам;

крупнейшим должником "Проминвестбанка" являлась "Укрзалізниця" (УЗ) (около 5,4 млрд грн);

Фукс планировал выкупить банк с большим дисконтом, а после взыскать с УЗ долги с учетом огромных штраов (такую же схему уже провернул с киевским метро);

НБУ отказал Фуксу в продаже, так как он не смог подтвердить источники своего богатства;

Фукс подал в Лондонский международный арбитраж иск : якобы ВЭБ не выполнил условия соглашения с ним;

Лондонский суд отказал российскому олигарху.

Фукс планировал ограбить госпредприятие?

Олигарх Павел Фукс, который уже, как писали СМИ, наживался на государственных и коммунальных предприятиях, выкупая их долги и требуя огромные переплаты, в очередной раз пытался нагреть руку в кошельках украинцев. На сей раз под прицелом одиозного бизнесмена оказалась "дочка" российского банка. Казалось бы, интерес в таком финансовом учреждении ничтожен. Банк лидирует по количеству нарушений (данные НБУ), в 2018-м понес убытки почти в 3,4 млрд грн и находится на грани закрытия.

Однако, олигарха, по информации OBOZREVATEL, финансовое учреждение и его вкладчики интересовали в последнюю очередь. Он договорился с российским материнским банком (который, к слову, находится под контролем премьера РФ Дмитрия Медведева) о том, чтобы выкупить "Проинвестбанк" и начать агрессивно взыскать долги с учетом огромных штрафов и пени. Как неоднократно сообщалось в расследованиях СМИ, проворачивая свои схемы, одиозный олигарх умело пользуется связями во властных кабинетах, на государственных предприятиях и даже в судах.

О том, что в самом банке его интересовали исключительно долги, признался и сам Фукс. "Мы сейчас будем подавать в суд. Они нарушили очень многие пункты договора. Они – это продавец – Внешэкономбанк (ВЭБ)… В бакне меня интересуют очень огромные проблемные активы. Я считаю, что очень эффективно смогу получить выплаты с должников или изъять их предприятия в счет погашения долгов", – заявил Фукс в интервью ЭП.

Национальный банк должен был дать разрешение Фуксу на то, чтобы купить банк. Сделку он планировал совершить вместе со своим партнером, скандальным киевским застройщиком, который фактически является негласным владельцем "Укрбуда", нардепом Максимом Микитасем. Но НБУ такое разрешение дать не мог – олигархи не смогли подтвердить происхождение своих средств, которые вероятнее всего черпают из теневых схем.

В результате российский ВЭБ разорвал соглашение с Фуксом, а главный актив украинской дочки – право требовать долги с "Укрзалиіниці" – продал за 70% стоимости. Российский олигарх попытался заполучить влияние на банк и заморозить их активы, подав иск в Лондонский международный коммерческий арбитраж. Однако, там россиянин, по информации OBOZREVATEL, потерпел фиаско. К слову, само решение еще не опубликовано на официальном сайте. Мы письменно обратились и в российский банк, и к его "дочке" для того, чтобы получить комментарий о решении суда и о том, имеют ли финансовые учреждения юридические претензии к Павлу Фуксу, с которым ранее расторгли соглашение.

К чему бы привела новая схема Фукса

Павел Фукс, как писал OBOZREVATEL, имеет тесные связи и с правительством РФ, и с ФСБ. В случае, если бы олигарху достался украинский банк с российским капиталом, его руками правительство РФ могло бы получить средства за взысканные активы. Сама же Россия из-за санкций в таких действиях ограничена – переводить средства с украинской дочки в Москву они не имеют права.

В прошлом году "Укрзалиіниця" получила 203,9 млн грн чистой прибыли. При этом по кредиту с них могли требовать более 5 млрд грн. Если бы долг взыскал Фукс в полном объеме, предприятие бы оказалось на грани больших убытков. Вполне возможно, как и в ситуации с киевским метрополитеном (с него Фукс получил кредит по той же схеме), госпредприятию пришлось бы резко увеличивать тарифы для пассажиров.

То есть фактически в результате схемы Фуксу бы пришлось платить всем украинцам, которые пользуются железнодорожными перевозками.

Однако, в отличие от ситуации в Украине, лондонский суд занимает сторону закона и уже дал отпор олигарху Фуксу. И если бы по этому же примеру россиянину не дали бы провернуть схемы с киевским метрополитеном, крупнейшим ТРЦ столицы, нефтегазовыми месторождениями, бюджет страны, а значит и кошельки всех украинцев, сохранил бы миллиарды гривен.

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