Связан с НАК громкой аферой: Фукс призвал увеличить миллионные премии топам "Нафтогаза"

Российский олигарх Павел Фукс, который замешан в ряде коррупционных скандалов в Украине, выступил за выплату исполнительному директору НАК "Нафтогаз" Юрию Витренко и председателю правления компании Андрею Коболеву миллионной премии.

Такую позицию он высказал на своем Telegram-канале 14 января. Топ-менеджеры НАК, по его мнению, которые смогли добиться от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заслуживают на премию в размере 1% от этой суммы.

Павел Фукс epravda.com.ua

Более того, он считает, что "1% – это мало". По мнению скандального бизнесмена, такое денежное вознаграждение "привязано к результату, а не к болтовне и обещаниям".

Премию Коболев и Витренко, как написал Фукс, "не просто заработали, а выиграли международный арбитраж у России".

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При этом в марте 2019 года олигарх заявил, что против снижения зарплаты главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Накануне этого с помощью НАКа и Фонда гарантирования вкладов связанная с Фуксом компания по дешевке заполучила долг "Укргаздобычи".

Тогда НАК фактически "уступил" победу в аукционе в пользу связанной с Фуксом компании, причем в торгах приняли участие сразу две его фирмы.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.

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