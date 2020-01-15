Связан с НАК громкой аферой: Фукс призвал увеличить миллионные премии топам "Нафтогаза"

Российский олигарх Павел Фукс, который замешан в ряде коррупционных скандалов в Украине, выступил за выплату исполнительному директору НАК "Нафтогаз" Юрию Витренко и председателю правления компании Андрею Коболеву миллионной премии.
Такую позицию он высказал на своем Telegram-канале 14 января. Топ-менеджеры НАК, по его мнению, которые смогли добиться от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заслуживают на премию в размере 1% от этой суммы.
Павел Фукс
epravda.com.ua
Более того, он считает, что "1% – это мало". По мнению скандального бизнесмена, такое денежное вознаграждение "привязано к результату, а не к болтовне и обещаниям".
Премию Коболев и Витренко, как написал Фукс, "не просто заработали, а выиграли международный арбитраж у России".
При этом в марте 2019 года олигарх заявил, что против снижения зарплаты главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Накануне этого с помощью НАКа и Фонда гарантирования вкладов связанная с Фуксом компания по дешевке заполучила долг "Укргаздобычи".
Тогда НАК фактически "уступил" победу в аукционе в пользу связанной с Фуксом компании, причем в торгах приняли участие сразу две его фирмы.
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
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