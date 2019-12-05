Форум Big Money: бизнесмены из Forbes раскрывают все карты

В сети появились новости о бизнес-мероприятии, которое может стать самым посещаемым в Восточной Европе.

Уже 5 апреля в киевском Дворце спорта пройдет форум Big Money , на котором, по прогнозам, соберутся более 8 000 предпринимателей.

Организовывает событие образовательная компания GeniusMarketing, у которой есть опыт в создании масштабных мероприятий. Флагманский ивент в теме интернет-продвижения и привлечения клиентов – Лаборатория Онлайн Бизнеса – также создан и ежегодно подготавливается их командой.

“Мы хотим дать возможность украинским (и не только) предпринимателям перенимать опыт и учиться у лучших. Поэтому в прямом смысле слова собираем Forbes на сцене. Такого еще не было. Это реально главное и единственное в своем роде бизнес-событие, где точно нужно быть каждому”, – говорит основатель компании Олесь Тимофеев.

На сцену выйдут 10 спикеров. Имена 6 из них известны уже сейчас:

Предприниматель, инвестор, входящий в ТОП50 “Forbes Казахстан”, общественный деятель – Маргулан Сейсембаев.

Основатель и гендиректор крупнейшей в СНГ сети пиццерий “Додо Пицца”, вышедшей на рынок Европы, Китая и США – Федор Овчинников.

CEO и совладелец крупнейшего в Украине интернетмагазина Rozetka.ua – Владислав Чечеткин.

Автор концепций ресторанов “Криївка”, “Гасова лямпа”, Львівська копальня кави”, “Мазохcafe” – Юрий Назарук.

Топовый интернетмаркетинг стратег в СНГ и идейный вдохновитель Лаборатории Онлайн Бизнеса – Олесь Тимофеев.

Хедлайнер мероприятия, бизнесспикер №1 в СНГ, участник ТОП-100 “Forbes Украина” – Евгений Черняк.

Полный список гостей и темы их выступлений будут анонсированы 1 февраля.

А прямо сейчас организаторы дают возможность всем желающим попасть на форум буквально за полцены по акции “2 билета по цене 1”. Забронировать участие можно на официальном сайте.

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