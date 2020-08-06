Формула 'Роттердам +' принесла прибыль 'Энергоатому' и 'Укргидроэнерго', – Вовк

Никаких убытков для государства при применении формулы ценообразования "Роттердам +" не было.

Об этом свидетельствуют финансовые отчеты компаний "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", сообщил в блоге для издания "Цензор. НЕТ" бывший председатель НКРЕКП Дмитрий Вовк. По его словам, наоборот – за время применения формулы компании показали существенный рост чистой прибыли.

"Ни одного убыточного года "Энергоатомома" и "Укргидроэнерго" за период действия формулы "Роттердам+" – рост в разы чистой прибыли "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" за период действия формулы "Роттердам +". Проверить это очень легко – посмотреть на финансовую отчетность этих государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", чтобы иметь основания для громких заявлений об убытках (которые на самом деле были у тепловых электростанций)", – заметил экс-глава НКРЕКП.

Вовк отметил, что необходимость покупки угля по формуле "Роттердам +" была вызвана объективными потребностями отечественного рынка.

"В течение 2016 была потребность в импорте, который не был полностью доволен из-за стремительного, почти двукратного роста мировых цен на уголь (с $45/тонна весной до $90 зимой) и из-за дефолтов трейдеров уже после введения формулы "Роттердам +" – из-за наблюдались сверхнизкие запасы угля. С 2017 доля импорта по году была более 15%, а в отдельные месяцы достигала 30%, о чем свидетельствуют материалы НКРЕКП и Министерства энергетики и угольной промышленности того времени", – написал Волк.

Он также отметил, что следователи НАБУ вместо того, чтобы принять во внимание экспертизы уполномоченных специалистов, определили "размеры убытков" по непонятной методике – "нарисовали 19 млрд. грн убытков за 2016-2017, то вероятно дополнительные 20 млрд грн нарисовали за 2018-1 полугодие 2019 года. Подчеркиваю – нарисовали детективы НАБУ, потому что именно их справки, а не профильных и уполномоченных экспертов, становятся основой для штампа экспертизы СБУ", – отметил Вовк.

Напомним, как сообщила адвокат Наталья Дрыгваль в блоге для OBOZREVATEL, выбор формулы "Роттердам +" оправдан для украинского рынка угля – об этом свидетельствуют результаты экспертиз, которую провели Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции, а также Европейская ассоциация каменного и бурого угля Euracoal.

О том, что в деле "Роттердам +" нет состава преступления, ранее заявлял экс-заместитель Генерального прокурора Давид Сакварелидзе.

"Следствие может зайти в тупик, так как может оказаться, что там вообще нет убытков. Если нет вреда – тогда нет состава уголовного дела; нет преступления", – отметил Сакварелидзе. В интервью телеканалу "Украина 24" он также обратил внимание на то, что после отмены формулы "Роттердам +" цена закупки государством угля повысилась.

"Государство начало закупать уголь по другой цене и в результате получили такую комическую ситуацию, что, в принципе, если это все перечислить, то денег налогоплательщиков, которые платят за новую формулу, не "Роттердам +", на 6 млрд грн больше, чем было при "Роттердам +", – сказал Сакварелидзе.

Как известно, 10 июля при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам +".

Цена газа для населения с февраля по июль 2020 устанавливалась по аналогичной формуле "Амстердам +". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения.

Председатель исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили также заявил, что после отмены формулы ценообразования для угля "Роттердам +" цены на электроэнергию для промышленных потребителей выросли.

"Раньше был "Роттердам +", а сейчас прекрасно работает система "Амстердам +", что изменилось? Между Роттердамом и Амстердамом 60 км ... Если в этом есть разница", – заявил Саакашвили.

"Роттердам +", нам говорят, что формула работала, потом прекратила, а платим мы почему-то больше после того, как она прекратила", – добавил он.

Методика определения стоимости угля как топлива для тепловых электростанций "Роттердам +" при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине применялась в Украине с 1 мая 2016 по 30 июня 2019 года. Она прекратила действие с 1 июля 2019 года, когда в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии".