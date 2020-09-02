Ford сократит 1,4 тысячи сотрудников в США

Американский автопроизводитель Ford Motor намерен сократить еще 5% своего штата в США (1,4 тысячи человек) в рамках реорганизации бизнеса.

Компания предложила компенсационные пакеты сотрудникам, близким к пенсионному возрасту, пишет Daily Mail.

Соответствующие предложения были направлены работникам возрастом 55 лет и старше, которые проработали не менее 10 лет, от 65 лет со стажем более 5 лет или тем, кто проработал в компании более 30 лет.

Большинство сокращений произойдет в Дирборне, где расположена штаб-квартира Ford и крупные подразделения.

"Это многолетний процесс трансформации Ford в более эффективную компанию. Мы рассчитываем, что цели будут достигнуты за счет программы добровольного увольнения. Если этого не произойдет, придется прибегнуть к принудительному сокращению", – отметил президент группы американских и международных рынков Ford Кумар Галхотра в обращении к сотрудникам.

Подробности предложений для работников не разглашаются.

Напомним, что в 2019 году автопроизводитель сократил около 7 тысяч штатных сотрудников в Европе, Южной Америке и других регионах мира. В США сокращения тогда затронули 800 человек.

Всего штат компании в США насчитывает около 30 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Ford и Volkswagen подписали несколько соглашений о совместной разработке коммерческого транспорта, электромобилей и пикапов.