Forbes назвал лучший город для бизнеса в Украине

Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине по версии "Forbes Украина".

Об этом со ссылкой на сентябрьский выпуск журнала сообщила "Лига. Бизнес". Авторы рейтинга отметили, что он составлен, чтобы определить перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций. Оценивалась привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 000 человек.

Ивано-Франковск (население 263 000 человек) набрал 720 баллов по 10 критериям:

прозрачность городской власти – 69 баллов из 100;

деловая активность – 70 баллов;

рейтинг Doing Business – 88 баллов;

покупательная способность – 51 балл;

транспортное сообщение – 36 баллов;

безопасность – 80 баллов;

образование – 69 баллов;

восприятие города жителями - 86 баллов;

миграционная притягательность – 85 баллов;

экологическая ситуация – 86 баллов.

В топ-10 вошли Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2020 года журнал "Forbes Украина" составил рейтинг 100 самых богатых украинцев и попал из-за этого в скандал. Список возглавили Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко, что не совпало с данными "глобального" списка Forbes.

В июле журнал Forbes составил рейтинг из 100 самых дорогих брендов мира. Первую строчку заняла американская компания Apple.