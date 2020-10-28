Фонд госимущества продал на аукционе четвертый завод "Укрспирта"

Фонд государственного имущества Украины за 50 млн грн продал частному инвестору четвертый объект ГП "Укрспирт" – Лопатинское место осуществления деятельности (Львовская область).

О завершении аукциона сообщила пресс-служба Фонда госимущества в Facebook в среду, 28 октября.

"За объект приватизации на торгах соревновались 4 компании, а стартовая цена выросла в 2,7 раза – с 18,7 млн грн до 50 млн грн", – рассказали в Фонде.

Как сказано на сайте ProZorro, где проходили торги, покупателем стало ООО "Офис Инвестиций", место регистрации – Киев.

Как писал OBOZREVATEL, 15 октября Фонд госимущества провел приватизацию первого объекта ГП "Укрспирт" – Немировского спиртзавода.